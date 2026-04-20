Kinh tế

Đã có kết luận nguyên nhân ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Vụ ngộ độc thực phẩm đã khiến 266 người mắc, 190 người nhập viện là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Ngày 20-4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết sau quá trình điều tra theo quy trình của Bộ Y tế quy định, vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7-4 chính thức kết luận là vụ ngộ độc thực phẩm". 

Kết luận ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây do bữa ăn bán trú - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây - ảnh tư liệu

Địa điểm diễn ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) với 740 người ăn, 226 người mắc và 190 người đi viện.

Nguyên nhân là bữa ăn bán trú ngày 7-4, trong đó thức ăn có nguy cơ cao nhất là bánh flan và canh bắp cải nấu thịt và hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo.

Tác nhân gây bệnh chính là Salmonella spp, ngoài ra còn có E. coli và Staphylococcus aureus.

Đơn vị gây ra ngộ độc thực phẩm là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước – đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang xử lý các bước tiếp theo và chưa có kết quả xử lý đối với đơn vị cung cấp suất ăn này.

Chính thức công bố nguyên nhân vụ bánh mì cóc cô Bích gây ngộ độc hàng loạt

(NLĐO) – Chiều 26-11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM công bố chính thức nguyên nhân vụ hơn 300 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích

TP HCM lại có thêm vụ nghi ngộ độc thực phẩm

(NLĐO) – Nhiều công nhân tại một công ty ở phường Đông Hưng Thuận có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa tại công ty.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở trường tiểu học: Tạm ngưng hoạt động cơ sở cung cấp suất ăn

(NLĐO) - Cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm ngưng hoạt động sau khi nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường.

