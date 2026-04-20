Đã có kết luận nguyên nhân ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Ngày 20-4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết sau quá trình điều tra theo quy trình của Bộ Y tế quy định, vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7-4 chính thức kết luận là vụ ngộ độc thực phẩm".

Địa điểm diễn ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) với 740 người ăn, 226 người mắc và 190 người đi viện.

Nguyên nhân là bữa ăn bán trú ngày 7-4, trong đó thức ăn có nguy cơ cao nhất là bánh flan và canh bắp cải nấu thịt và hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo.

Tác nhân gây bệnh chính là Salmonella spp, ngoài ra còn có E. coli và Staphylococcus aureus.

Đơn vị gây ra ngộ độc thực phẩm là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước – đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang xử lý các bước tiếp theo và chưa có kết quả xử lý đối với đơn vị cung cấp suất ăn này.