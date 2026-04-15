Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM: Không có chuyện dẹp thức ăn đường phố!

Trao đổi với báo chí xung quanh chủ đề quản lý thức ăn đường phố sau khi UBND TPHCM có công văn về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực này, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, nhấn mạnh thức ăn đường phố là nét văn hóa và là kế sinh nhai của rất nhiều người dân nên "không có chuyện dẹp".

Theo bà Lan, toàn thành phố hiện có khoảng 14.300 cơ sở thức ăn đường phố với đặc thù kinh doanh nhỏ lẻ, thường xuyên di chuyển, không thuộc diện cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm đã tham mưu UBND TP HCM phân cấp quản lý cho 168 phường, xã, đặc khu. Nếu chính quyền cấp cơ sở không vào cuộc thì lực lượng cấp sở khó có thể quản lý toàn diện. Tuy nhiên, sở sẽ đồng hành với địa phương trong tập huấn, hướng dẫn kiểm tra hóa đơn chứng từ và quy trình chế biến.

"Dù bán hàng vỉa hè, người kinh doanh vẫn phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc vệ sinh, bao gồm: không dùng tay trần bốc thức ăn; phải sử dụng găng tay, khẩu trang; thực phẩm cần bảo quản trong tủ kính và chế biến trong ngày" – bà Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh.

Một tiệm bánh bày bánh lộ thiên, không che đậy

Người đứng đầu Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết có xem các clip review quán ăn trên các nền tảng TikTok và Facebook. Điều bà cảm thấy rất vui là cộng đồng đã có ý thức về vệ sinh thực phẩm, qua các bình luận như: "Sao không thấy đeo găng tay?", "Sao sắp xếp đồ dơ thế?"...

Qua những phản hồi này, bà Phạm Khánh Phong Lan đánh giá đông đảo người dân đã có ý thức hơn trong việc nhận diện thực phẩm an toàn. Bà khuyến khích người tiêu dùng tự bảo vệ mình, "thấy dơ quá thì đừng ăn".

Theo yêu cầu của UBND TPHCM, các phường, xã, đặc khu phải cập nhật số lượng cơ sở, địa điểm kinh doanh thức ăn đường phố. Bộ Y tế cũng phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026 (từ ngày 15-4 đến 15-5), trọng tâm là tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống và thức ăn đường phố.



