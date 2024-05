Đa dạng hình thức chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ trong Tháng Công nhân

Sáng 5-5, Công đoàn các KCX-CN TP HCM khai mạc "Tháng Công nhân" lần thứ 16 với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết" và phát động "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động". Tại chương trình, Công đoàn các KCX-CN TP đã chăm lo cho 697 đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo; tri ân 1.787 người lao động có nhiều sáng kiến, thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất.

Công nhân các KCX-CN TP HCM mua hàng tại các gian hàng “Phúc lợi đoàn viên” (Ảnh: HỒNG ĐÀO)

Thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", Công đoàn các KCX-CN TP ký kết mới với 6 đơn vị, gồm: Công ty CP Xuất Nhập khẩu Gia Định, Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn, Công ty TNHH NN MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Du Lịch Thanh Thanh, Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Ino Vina, Công ty TNHH Teayang Red.

Tại lễ khai mạc, người lao động còn được tham gia Chương trình Giờ thứ 9 với các trò chơi vận động, Rung Chuông vàng tìm hiểu thân thế và sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng… Tổng kinh phí chăm lo dịp này là hơn 2 tỉ đồng.



CNVC-LĐ quận Tân Bình, TP HCM đi bộ đồng hành gây quỹ chăm lo cho đoàn viên khó khăn (Ảnh: MAI CHI)

* Hơn 1.500 đoàn viên, CNVC-LĐ đã tham gia Chương trình đi bộ đồng hành "Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn, người lao động" do LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM tổ chức sáng 5-5.

Đây là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động "Tháng Công nhân" lần thứ 16 của LĐLĐ quận với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Cảm ơn người lao động; Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân; Đối thoại tháng 5; Khỏe để lao động sản xuất; Tháng hành động vì an toàn, vệ sinh lao động; Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở...

Bà Thái Thị Lan Chi, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, TP HCM trao quà cho đoàn viên khó khăn (Ảnh: MAI CHI)

Dịp này, LĐLĐ quận đã chăm lo cho 50 đoàn viên khó khăn (gồm quà và 500.000 đồng), đồng thời tiếp nhận hơn 300 triệu đồng tiền đóng góp từ các đơn vị, doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở tham gia chương trình đi bộ đồng hành nhằm chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn.

Lễ khai mạc Tháng Công nhân do LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM tổ chức (Clip: MAI CHI)

* Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM cũng đã khai mạc "Tháng Công nhân", "Tháng hành động vì an toàn- vệ sinh lao động" với các hoạt động phong phú như: Hội thao; Bán hàng bình ổn giá; Gian hàng 0 đồng; Ký kết thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi từ 5-30% cho người lao động; Đăng ký thực hiện các công trình thi đua. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đại diện LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM và các doanh nghiệp ký kết thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên (Ảnh: MAI CHI)

Tại lễ khai mạc, LĐLĐ quận đã tặng 64 phần quà cho CNVC-LĐ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo (mỗi phần trị giá từ 500.000- 1 triệu đồng và quà); Chăm lo cho 1 nữ công nhân bệnh nan y, có nhiều nỗ lực vượt khó (3 triệu đồng/phần) và động viên 2 gia đình thoát nghèo có thành viên là đoàn viên Công đoàn (500.000 đồng/gia đình). Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng đã tặng phiếu mua hàng (100.000 đồng/phiếu) cho 1.000 CNVC-LĐ tham gia chương trình.

CNVC-LĐ tham gia giải chạy việt dã do LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM tổ chức (Ảnh: MAI CHI)

Lễ khai mạc "Tháng Công nhân" cũng đã được LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM tổ chức vào ngày 5-5, mở màn bằng giải chạy việt dã thu hút hàng ngàn đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia.

Tại chương trình, LĐLĐ huyện cũng đã chăm lo cho 172 trường hợp CNVC-LĐ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, khó khăn (trị giá từ 500.000-1 triệu đồng/phần); tặng 300.000 đồng/người cho 300 công nhân lao động, đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn để mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá.

Dịp này, LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp cùng Phòng khám sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (thuộc Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình TP HCM) khám phụ khoa cho 300 lao động nữ.

Bà Trần Thị Cẩm Thuý, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM trao quà cho người lao động bị tai nạn lao động (Ảnh: HUỲNH NHƯ)

* Ngày 5-5, LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM đã khai mạc "Tháng Công nhân" lần thứ 16 và phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2024.

Dịp này, LĐLĐ huyện đã tổ chức Chương trình "Cảm ơn người lao động", tặng 300 phần quà (400.000 đồng/phần) cho đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn; Chăm lo cho 93 trường hợp bị tai nạn lao động (từ 600.000 đến 1,1 triệu đồng/phần và quà). Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP - Chi nhánh huyện Bình Chánh trao 8 "Bếp ấm cơm ngon CEP" cho các gia đình đoàn viên - lao động khó khan (trị giá 3 triệu đồng/bếp).

Đoàn viên - lao động huyện Bình Chánh, TP HCM hào hứng tham gia Hội thi “Đồng diễn thể dục giữa giờ” (Ảnh: HUỲNH NHƯ)

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng đã ra mắt mô hình "Tư vấn pháp luật trực tuyến" và "Điểm phúc lợi đoàn viên 4.0"; Cùng Công an huyện ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tín dụng đen trong đoàn viên - lao động; Tổ chức Hội thi "Đồng diễn thể dục giữa giờ" với 59 đội với gần 1.200 CNVC-LĐ tham gia.

Trước đó một ngày, tại Công ty TNHH May mặc Song Ngọc, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức Chương trình "Cảm ơn người lao động" kết hợp với tuyên truyền chuyển đổi số.

Công nhân tiêu biểu tại Công ty TNHH May mặc Song Ngọc nhận quà từ Chương trình "Cảm ơn người lao động" do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM trao tặng (Ảnh: MAI CHI)

Tại chương trình, tập thể công nhân, lao động của Công ty TNHH May mặc Song Ngọc đã hưởng ứng, đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động" cấp Thành phố năm 2024 và phong trào "Ngày chủ nhật xanh" gắn với an toàn vệ sinh lao động, dọn dẹp phân xưởng, vệ sinh sạch sẽ tại khu vực làm việc, các máy móc; treo băng rôn tại mỗi phân xưởng.

Dịp này, LĐLĐ quận đã trao 415 phần quà cho đoàn viên, người lao động tiêu biểu, vượt khó. Tổng kinh phí chăm lo là 124,5 triệu đồng.

* Tối cùng ngày, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM cũng đã tổ chức Ngày hội CNVC-LĐ hưởng ứng Hội thi trực tuyến "Tim hiểu công tác an toàn, vệ sinh lao động" cấp thành phố năm 2024 do LĐLĐ TP HCM tổ chức, thu hút hàng trăm CNVC-LĐ tham gia.