Công nhân được tặng quà, phiếu mua hàng 0 đồng trong Tháng Công nhân

Ngày 28-4, bà Huỳnh Thị Tuyết Loan, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2024 diễn ra vào tối 27-4, đơn vị đã trao tặng hơn 1.000 phần quà đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng ngàn người tham dự lễ khai mạc Tháng Công nhân tại TP Thủ Dầu Một

Theo bà Loan, nhân dịp Tháng Công nhân năm nay, LĐLĐ đã tham mưu cho lãnh đạo TP nhiều chương trình hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động hết sức thiết thực, có ý nghĩa như hưởng ứng, tích cực tham gia các cuộc thi do Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh và các ngành phát động.

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho đoàn viên, người lao động; tổ chức gian hàng phúc lợi bán hàng giảm giá cho công nhân.

Tháng Công nhân tại Bình Dương có tổng trị giá chăm lo hơn 700 triệu đồng

Tổ chức hội nghị lãnh đạo TP gặp gỡ đối thoại với chủ doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng hơn 800 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo; tặng mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá trị chăm lo hơn 700 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương và Thành ủy TP Thủ Dầu Một tặng phiếu mua hàng và quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP Thủ Dầu Một còn phát động các Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp tổ chức những hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân.

Năm nay, Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết công nhân – Triển khai Nghị quyết" và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" đến đoàn viên, người lao động do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đây là cách làm sáng tạo, thiết thực để phát huy tiềm năng to lớn của đội ngũ công nhân và người lao động.

Tại Bình Dương, dự kiến Lễ khai mạc Tháng Công nhân cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 5-5 tới.