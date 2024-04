THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 16: Tạo điểm nhấn chăm lo

Giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động

Tháng CN năm 2024, ngoài chăm lo cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, các cấp Công đoàn cũng tổ chức các lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng về công tác AT-VSLĐ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, lực lượng an toàn vệ sinh viên; hướng dẫn kỹ năng an toàn lao động cho đoàn viên - lao động khu vực phi chính thức... Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động và ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Tại lễ khai mạc Tháng CN, LĐLĐ TP HCM đã triển khai Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác AT-VSLĐ" năm 2024 dành cho đoàn viên, CNVC-LĐ đang làm việc tại các đơn vị, DN trên địa bàn thành phố.