Đá lại rơi, đường sắt qua đèo Hải Vân tạm ách tắc

Tối 14-3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát đi thông báo khẩn về việc dừng thực hiện biện pháp chuyển tải hành khách khu đoạn Kim Liên - Lăng Cô (địa phận Đà Nẵng - Huế) ngay trong đêm để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân là do đá lại tiếp tục rơi (tại vị trí km768 + 875), khiến các lực lượng liên quan phải tập trung khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn.

Nhiều tảng đá "mồ côi" rơi xuống, uy hiếp an toàn hành lang đường sắt

Lực lượng chức năng đã xử lý, di chuyển số đá rơi ra khỏi phạm vi đường sắt và bố trí trực theo dõi 24/24.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng cùng ngày, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II - Cục Đường sắt Việt Nam cho biết tàu hàng AH1 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì bị trật bánh 3 trục đầu máy.

Lực lượng chức năng liên tục ứng trực, di chuyển số đá ra khỏi đường ray

Theo đó, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu không thể lưu thông.

Thông tin ban đầu từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II cho hay nguyên nhân vụ việc là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam được chuyển tải Đà Nẵng đi Lăng Cô (Huế). Theo Đội Khách vận Ga Đà Nẵng, có 4 đoàn khách phải chuyển tải từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô, mỗi tàu có khoảng 100 - 150 người.

Chiều cùng ngày, sự cố được xử lý nhưng đến tối, đá tiếp tục rơi khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc.