HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đá lại rơi, đường sắt qua đèo Hải Vân tạm ách tắc

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Sự cố đá rơi liên tục xảy ra, uy hiếp an toàn đường sắt qua đèo Hải Vân khiến việc vận chuyển hành khách gặp khó khăn

Tối 14-3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát đi thông báo khẩn về việc dừng thực hiện biện pháp chuyển tải hành khách khu đoạn Kim Liên - Lăng Cô (địa phận Đà Nẵng - Huế) ngay trong đêm để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân là do đá lại tiếp tục rơi (tại vị trí km768 + 875), khiến các lực lượng liên quan phải tập trung khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn.

Đá lại rơi, đường sắt qua đèo Hải Vân tạm tắc trong đêm nay - Ảnh 1.

Nhiều tảng đá "mồ côi" rơi xuống, uy hiếp an toàn hành lang đường sắt

Lực lượng chức năng đã xử lý, di chuyển số đá rơi ra khỏi phạm vi đường sắt và bố trí trực theo dõi 24/24.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng cùng ngày, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II - Cục Đường sắt Việt Nam cho biết tàu hàng AH1 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì bị trật bánh 3 trục đầu máy.

Đá lại rơi, đường sắt qua đèo Hải Vân tạm tắc trong đêm nay - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng liên tục ứng trực, di chuyển số đá ra khỏi đường ray

Theo đó, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu không thể lưu thông.

Thông tin ban đầu từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II cho hay nguyên nhân vụ việc là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray. 

Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam được chuyển tải Đà Nẵng đi Lăng Cô (Huế). Theo Đội Khách vận Ga Đà Nẵng, có 4 đoàn khách phải chuyển tải từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô, mỗi tàu có khoảng 100 - 150 người.

Chiều cùng ngày, sự cố được xử lý nhưng đến tối, đá tiếp tục rơi khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc.

Tin liên quan

Sự cố đường sắt qua đèo Hải Vân

Sự cố đường sắt qua đèo Hải Vân

(NLĐO) - Đá rơi làm gãy đường ray, khiến một tàu đường sắt trật bánh khi đi qua đèo Hải Vân.

Từ 13-3, ngành đường sắt giảm giá vé hành khách và cước hàng hóa đồng loạt

(NLĐO) - Sau khi giá xăng dầu giảm hơn 12%, ngành đường sắt quyết định giảm 3% giá vé hành khách và 4% cước vận chuyển hàng hóa từ ngày 13-3.

CLIP: Chính thức thông tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan tông cầu

(NLĐO) - Khoảng 9 giờ sáng nay, 11-3, 2 đoàn tàu đã đi qua cầu Ghềnh an toàn sau sự cố sà lan chở hàng tông vào gây gián đoạn đường sắt Bắc - Nam

đảm bảo an toàn gặp khó khăn mất an toàn đường sắt Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo