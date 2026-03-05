Ga Đà Lạt tăng trải nghiệm cho khách tham quan

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải đường sắt) vừa thông tin nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ga Đà Lạt sẽ tổ chức chương trình âm nhạc đặc biệt phục vụ du khách, đồng thời triển khai hình thức vé tham quan kèm voucher dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách tham quan.

Tại ga Đà Lạt sẽ diễn ra chương trình âm nhạc vào ngày 7-3 sắp tới - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Chương trình âm nhạc diễn ra lúc 16 giờ ngày 7-3-2026 tại Ga Đà Lạt. Trong không gian kiến trúc cổ kính của nhà ga gần 100 năm tuổi, các tiết mục âm nhạc được tổ chức như hoạt động tri ân khán giả, nhất là những người yêu nghệ thuật và vẻ đẹp lãng mạn của TP Đà Lạt.

Là một trong những công trình kiến trúc đặc trưng của thành phố, Ga Đà Lạt không chỉ có giá trị lịch sử đối với ngành đường sắt Việt Nam mà còn là điểm tham quan quen thuộc của du khách khi đến với thành phố ngàn hoa. Bên cạnh việc check-in cùng đầu máy hơi nước hay các toa tàu gỗ cổ điển, nhiều hoạt động trải nghiệm đang được tổ chức tại nhà ga nhằm tăng sức hút cho điểm đến này.

Từ ngày 7-3-2026, Ga Đà Lạt triển khai hình thức "vé vào cổng kèm voucher dịch vụ". Theo đó, khi mua vé tham quan, du khách có thể mua kèm voucher dịch vụ trị giá 40.000 đồng.

Voucher cho phép du khách lựa chọn một trong các dịch vụ tại nhà ga như: một ly nước tại quán cà phê gareDalat; hoặc một ly chocolate kèm thử chocolate miễn phí tại quán The ChoCo bên trong ga; hoặc nhận một gói đặc sản Đà Lạt sấy khô tại quầy đặc sản trong khuôn viên nhà ga.

Từ ngày 7-3-2026, Ga Đà Lạt triển khai hình thức "vé vào cổng kèm voucher dịch vụ - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Voucher được bán kèm cho tất cả đối tượng khách tham quan theo chính sách giá vé ưu đãi đang áp dụng tại Ga Đà Lạt, ngoại trừ các trường hợp được miễn phí vé tham quan. Đối với khách không thuộc diện hưởng ưu đãi, khi mua vé tham quan kèm voucher sẽ được giảm 20% giá vé vào cổng.

Theo đại diện Ga Đà Lạt, việc triển khai vé kèm voucher nhằm giúp du khách có thêm trải nghiệm khi tham quan, không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh tại nhà ga cổ mà còn có thể thưởng thức đồ uống, đặc sản địa phương và tận hưởng không gian âm nhạc mang đậm chất hoài niệm.