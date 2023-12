Đà Lạt rạng rỡ sắc hoa trong những ngày kỷ niệm 130 năm

Nếu cần một không gian yên tĩnh và có chút gì đó "khác biệt" với hoa, cung đường nghệ thuật trên đường Lý Tự Trọng do UBND TP Đà Lạt phối hợp Stop And Go Art Space thực hiện là điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách thưởng thức nghệ thuật hội họa, điêu khắc, âm nhạc...