Pháp luật

Đà Nẵng bắt giữ 3 nghi phạm Hàn Quốc trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nhóm 3 nghi phạm Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tình cảm bằng Deepfake, chiếm đoạt 1 triệu USD.

Ngày 5-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý về nước.

Đà Nẵng tóm gọn 3 nghi phạm bị Interpol truy nã đỏ, bàn giao Hàn Quốc xử lý - Ảnh 1.

Bàn giao 3 đối tượng cho cơ quan chức năng Hàn Quốc di lý về nước

Theo đó, các đối tượng gồm Choi Minsu (SN 1999), Choi Jinwoo (SN 2000) và Seo Jaeseok (SN 1997).

Đây là nhóm đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã đỏ theo yêu cầu của Hàn Quốc với các tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm, mua bán người.

Hồ sơ điều tra nêu rõ: 3 đối tượng trên điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm qua mạng tại khu phức hợp Bavet (giáp biên giới Campuchia-Việt Nam), sử dụng công nghệ Deepfake giả danh phụ nữ tiếp cận nhiều nạn nhân nam giới. Sau khi tạo dựng lòng tin, chúng dụ dỗ tham gia “nhiệm vụ du lịch có trả phí” với cam kết tài trợ chi phí ăn ở, vé máy bay và hoàn tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khi thành công dẫn dụ nạn nhân sang Việt Nam hoặc Thái Lan, nhóm này tiếp tục dụ dỗ sang Campuchia, tại đây chúng tịch thu hộ chiếu, giam giữ và cưỡng ép các nạn nhân học “kịch bản lừa đảo” để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Từ tháng 8 đến tháng 12-2024, đường dây đã chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD.

Giữa tháng 10-2025, khi nắm thông tin các đối tượng chạy trốn từ Campuchia sang Việt Nam và đang lẩn trốn tại Đà Nẵng, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, xác minh và phát hiện cả 3 đang ẩn náu tại một khách sạn ở phường An Hải.

Đến sáng 28-10, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an phường An Hải tổ chức bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, cả 3 khai nhận chính là đối tượng bị Interpol truy nã.

Theo pháp luật Hàn Quốc, hình phạt cao nhất với hành vi của nhóm này có thể lên đến tù chung thân.

Quen bạn trai trên mạng, người phụ nữ đơn thân bị lừa 27 tỉ đồng

Quen bạn trai trên mạng, người phụ nữ đơn thân bị lừa 27 tỉ đồng

(NLĐO)- Quen bạn trai trên mạng, người phụ nữ đơn thân ở Hà Nội bị các đối tượng người Việt hoạt động tại Campuchia lừa đảo số tiền lên tới 27 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng xuyên quốc gia

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 1 đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của bị hại, bước đầu đã khởi tố 21 đối tượng

Truy tìm ba cha con bị tố lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Tỵ cùng con gái, con rể bị người dân tố giác lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

