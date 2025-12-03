Truy tìm ba cha con bị tố lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Ngày 3-12, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi quyết định truy tìm ba cha con bị tố giác lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

Những người bị truy tìm gồm: Ông Nguyễn Văn Tỵ (SN 1950); Nguyễn Lê Trúc Đan (SN 1986, con gái ông Tỵ) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1984, chồng bà Đan, con rể ông Tỵ). Cả 3 cùng trú tại căn hộ chung cư Vinhomes Golden River (tòa A2, số 02 Tôn Đức Thắng, khu phố Bason, phường Sài Gòn, TP HCM).

Ông Nguyễn Văn Tỵ cùng con gái và con rể đang bị công an truy tìm vì bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong thời gian qua, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn của một số người tố giác ông Tỵ cùng con gái, con rể lừa đảo. Theo đó, ông Tỵ và các con đã đưa thông tin rằng có hoạt động kinh doanh lớn về các lĩnh vực tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai như: Buôn bán bất động sản, cửa hàng trái cây, xe điện, quán billiards… cho lợi nhuận cao.

Từ đó, ba cha con ông Tỵ đã mượn tiền của nhiều người, trả lãi suất cao để tạo lòng tin. Ban đầu, ba cha con trả gốc, lãi đầy đủ nên được nhiều người tin tưởng, cho vay số tiền lớn. Từ đó, nhiều người đã cho ba cha con ông Tỵ vay hàng chục tỉ đồng rồi bị chiếm đoạt.

Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai nhận thấy 3 cha con ông Tỵ có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không có mặt tại nơi cư trú, không rõ đang ở đâu nên đã ra quyết định truy tìm.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức, cá nhân khi thấy ba đối tượng trên thì thông báo ngay cho cơ quan công an.

