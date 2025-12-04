Triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng xuyên quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng xuyên quốc gia

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 1 đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của bị hại, bước đầu đã khởi tố 21 đối tượng

Tối 4-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bước đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây lừa đảo này do Mai Văn Tới (SN 2001; ngụ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia thuê 12 phòng tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau đó cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX. Đồng thời Tới móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia và mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc.

- Ảnh 2.

Mai Văn Tới, đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thủ đoạn hoạt động là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng Internet trên sàn giao dịch JPX.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với Mai Văn Tới và 28 đối tượng có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Chỉ tính từ ngày 23-6-2025 đến ngày 18-7-2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng. Lực lượng công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Bắt giữ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bằng các trang web đánh bạc

Bắt giữ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bằng các trang web đánh bạc

(NLĐO) – Nhóm đối tượng từng hoạt động tại Lào, Campuchia, Philippines,…sau đó về Đà Nẵng để lập tổ chức lừa đảo qua mạng thì bị công an bắt.

Điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của nữ quái Bí Đỏ

(NLĐO) - Một phụ nữ tên Bí Đỏ đã điều hành đường dây lừa đảo xuyên Việt với chiêu bài đánh vào lòng tham của nhiều "quý bà" Việt muốn tìm bạn trai ngoại quốc.

Di lý băng lừa đảo xuyên quốc gia về TP HCM

(NLĐO) - Sau khi đồng bọn gọi điện dọa một phụ nữ dính đến đường dây tiêu cực lớn và yêu cầu chuyển tiền, 2 thanh niên đã ra ngân hàng rút sạch tiền lừa đảo rồi đưa người thân cất giữ.

chiếm đoạt tài sản khởi tố vụ án khởi tố bị can Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo