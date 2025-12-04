Triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng xuyên quốc gia

Tối 4-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bước đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây lừa đảo này do Mai Văn Tới (SN 2001; ngụ xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia thuê 12 phòng tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau đó cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX. Đồng thời Tới móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia và mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc.

Mai Văn Tới, đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thủ đoạn hoạt động là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng Internet trên sàn giao dịch JPX.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với Mai Văn Tới và 28 đối tượng có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Chỉ tính từ ngày 23-6-2025 đến ngày 18-7-2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng. Lực lượng công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được điều tra, mở rộng.