Đà Nẵng: Cận cảnh dự án nghìn tỉ thi công "rùa bò" trên Quốc lộ 14B

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua TP Đà Nẵng dài hơn 7,5 km, khởi công từ cuối năm 2023, đến nay vẫn trong tình trạng thi công cầm chừng, nhiều hạng mục dang dở.

CLIP: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B thi công ì ạch

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên toàn tuyến chỉ một số đoạn được triển khai nhỏ giọt. Nhiều vị trí bị đào xới hai bên đường rồi bỏ dở, vật liệu xây dựng để ngổn ngang, trong khi lực lượng thi công thưa thớt, có nơi chỉ vài công nhân làm việc.

Một công nhân cho biết nguyên nhân chủ yếu do chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng nên "có đoạn nào thì làm đoạn đó".

Tại khu vực thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Tiến (đoạn Km31 Quốc lộ 14B), người dân phản ánh tình trạng thi công kéo dài, thiếu liên tục khiến đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Phú cho biết nhiều đoạn đường bị đào lên rồi để trống, bụi bặm kéo dài, trong khi mặt đường cũ xuống cấp, ổ gà dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Một số hố đào chỉ được che chắn sơ sài bằng cọc và dây, gây mất an toàn ngay trước nhà dân.

Theo người dân địa phương, việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B là chủ trương đúng và được ủng hộ, bởi khi hoàn thành sẽ cải thiện diện mạo và hạ tầng giao thông khu vực phía Tây thành phố. Tuy nhiên, cách tổ chức thi công thiếu đồng bộ, kéo dài đã làm phát sinh nhiều bất tiện, khiến người dân không khỏi bức xúc.

Lý giải tình trạng chậm tiến độ, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đến nay, lũy kế giá trị thực hiện đạt khoảng 149,88/436,61 tỉ đồng, tương đương 34,33% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, chậm hơn kế hoạch ban đầu trên 10 tháng.

Cụ thể, dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn với 1.082 hồ sơ, nhiều thửa đất có nguồn gốc lâu đời, pháp lý phức tạp, khó xác minh. Một số diện tích nằm trong hành lang an toàn tuyến chưa được đền bù; quá trình thực hiện phải bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ như đền bù chênh cốt nền, hỗ trợ phần đất nâng nền và các khoản hỗ trợ khác cho người dân.

Bên cạnh đó, dự án khởi công đúng thời điểm nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gặp khó khăn do ưu tiên cho các dự án trọng điểm như tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan.

Ngoài ra, một số nhà thầu chưa huy động đủ máy móc, nhân lực theo cam kết, làm tiến độ các gói thầu bị kéo chậm.

Tại đoạn giao nhau với đường vành đai phía Tây, nhà thầu rào chắn lại một phần tạo "thắt nút cổ chai" gây khó khăn cho phương tiện lưu thông qua đây trong thời gian dài

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thừa nhận trách nhiệm của chủ đầu tư và cho biết đang phối hợp chặt chẽ với UBND các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành bàn giao 74 hồ sơ mặt bằng còn tồn tại. Sở đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; đối với đơn vị vi phạm tiến độ, đã ban hành văn bản nhắc nhở, cảnh cáo và xử phạt theo hợp đồng, xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo nếu không khắc phục.

Mới đây, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua việc bố trí bổ sung 173 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để hoàn thành dự án. Tổng mức đầu tư ban đầu hơn 788 tỉ đồng đã tăng lên hơn 961 tỉ đồng do phát sinh chi phí đền bù, giải tỏa mặt bằng.

Theo Sở Xây dựng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong quý III-2026, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan đô thị.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B được thực hiện trên địa bàn qua 3 xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến. Chủ đầu tư dự án là Sở GTVT TP Đà Nẵng, nay là Sở Xây dựng; tư vấn quản lý dự án là Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC; nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán là Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5; nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP tập đoàn CIENCO4.

Toàn tuyến Quốc lộ 14B, tổng chiều dài 73 km, điểm đầu tại cảng Tiên Sa thuộc phường Sơn Trà, điểm cuối tại xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng).



