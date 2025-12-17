Đà Nẵng: Cận cảnh dự án nghìn tỉ thi công "rùa bò" trên Quốc lộ 14B

(NLĐO) - Dự án nâng cấp hơn 7 km tại một đoạn tuyến trên Quốc lộ 14B - Đà Nẵng khởi công đã 2 năm nhưng công trình vẫn ngổn ngang
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua TP Đà Nẵng dài hơn 7,5 km, khởi công từ cuối năm 2023, đến nay vẫn trong tình trạng thi công cầm chừng, nhiều hạng mục dang dở.
CLIP: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B thi công ì ạch
Mới đây, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua việc bố trí bổ sung 173 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để hoàn thành dự án. Tổng mức đầu tư ban đầu hơn 788 tỉ đồng đã tăng lên hơn 961 tỉ đồng do phát sinh chi phí đền bù, giải tỏa mặt bằng.
Theo Sở Xây dựng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong quý III-2026, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan đô thị.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B được thực hiện trên địa bàn qua 3 xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến.
Chủ đầu tư dự án là Sở GTVT TP Đà Nẵng, nay là Sở Xây dựng; tư vấn quản lý dự án là Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC; nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán là Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5; nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP tập đoàn CIENCO4.
Toàn tuyến Quốc lộ 14B, tổng chiều dài 73 km, điểm đầu tại cảng Tiên Sa thuộc phường Sơn Trà, điểm cuối tại xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng).
