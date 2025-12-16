HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng phạt doanh nghiệp du lịch sử dụng lao động nước ngoài sai phép

B.Vân

(NLĐO) - Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Qua kiểm tra 8 doanh nghiệp, Thanh tra TP Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng do vi phạm các quy định về thuế, lao động và kinh doanh du lịch.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family bị phạt hơn 215 triệu đồng vì vi phạm quy định về thuế. Doanh nghiệp bị xác định có hành vi bán hàng không lập hóa đơn cho khách, trốn thuế; đồng thời ký hợp đồng lao động với người lao động nhưng chưa đầy đủ nội dung theo quy định.

Đà Nẵng xử phạt doanh nghiệp du lịch vi phạm lao động nước ngòai và thuế - Ảnh 1.

Ngành du lịch TP Đà Nẵng tổ chức lễ đón và tặng quà cho khách quốc tế tại sân bay

Công ty TNHH Danang Guide Man bị xử phạt 64 triệu đồng do không thực hiện đúng chế độ báo cáo thống kê và vi phạm một số điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Luật Du lịch và các nghị định hướng dẫn.

Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Âu Lạc tại Đà Nẵng bị phạt 30 triệu đồng vì sử dụng 2 lao động nước ngoài làm việc không đúng nội dung ghi trong giấy phép lao động.

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở mua sắm và dịch vụ du lịch nhằm ngăn chặn các tour vi phạm, bảo đảm môi trường du lịch chuyên nghiệp, lành mạnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp với công an và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tăng cường kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài. Ngành thuế được yêu cầu siết chặt quản lý hóa đơn, chứng từ, kê khai và nộp thuế nhằm ngăn chặn thất thu ngân sách.

(NLĐO) – Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, biểu dương các đơn vị đã hoàn thành và cam kết hoàn thành giải ngân 100% vốn trong năm 2025.

