Đà Nẵng: Nút giao với đường ven biển chằng chịt ổ gà, đơn vị quản lý nói do mưa, bão gây ra

Ngày 16-12, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin về việc khắc phục hư hỏng tại nút giao Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh.

Thời gian gần đây, tại nút giao này xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, gây mất an toàn giao thông, nhất là khi mưa lớn.

Nút giao Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành hư hỏng nặng nề. Đây là đoạn đường xe có trọng tải lớn thường xuyên lưu thông

Đơn vị quản lý sửa chữa mặt đường tại nút giao Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành trong chiều 16-12

Sở Xây dựng đã giao Ban Bảo trì công trình hạ tầng kiểm tra, xử lý. Ban Bảo trì cho biết, dự án sửa chữa đường Nguyễn Sinh Sắc đoạn gần nút giao Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành trước ngày 30-9. Tuy nhiên, khu vực hư hỏng theo phản ánh nằm ngoài phạm vi dự án này.

Ban Bảo trì công trình hạ tầng phối hợp với Công ty CP Cầu Đường xử lý tạm thời trong chiều 16-12

Các vị trí hư hỏng được khắc phục

Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), bão số 13 và các đợt mưa lớn từ ngày 23-10, khiến mặt đường tại nút giao bị hư hỏng nặng, phát sinh nhiều ổ gà, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Trước mắt, Ban Bảo trì đã phối hợp với Công ty CP Cầu Đường xử lý tạm thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xác nhận khối lượng và kinh phí thiệt hại, đề xuất giải pháp sửa chữa, báo cáo Sở Xây dựng và UBND thành phố xem xét đưa vào kế hoạch khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Đường Nguyễn Tất Thành là tuyến đường ven biển kéo dài từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, phường Hải Châu, đến các phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Hải Vân. Nút giao với đường Nguyễn Sinh Sắc là nơi thường xuyên có xe trọng tải lớn đi qua.