Đà Nẵng: Nút giao với đường ven biển chằng chịt ổ gà, đơn vị quản lý nói do mưa, bão gây ra

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Nút giao với đường ven biển chằng chịt ổ gà, đơn vị quản lý nói do mưa, bão gây ra

B.Vân

(NLĐO) - Nút giao đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc hư hỏng nặng nề, hiện đang được đơn vị quản lý khắc phục

Ngày 16-12, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin về việc khắc phục hư hỏng tại nút giao Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh.

Thời gian gần đây, tại nút giao này xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, gây mất an toàn giao thông, nhất là khi mưa lớn.

Đà Nẵng khắc phục nút giao Nguyễn Tất Thành hư hỏng do mưa bão - Ảnh 1.

Nút giao Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành hư hỏng nặng nề. Đây là đoạn đường xe có trọng tải lớn thường xuyên lưu thông

Đơn vị quản lý sửa chữa mặt đường tại nút giao Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành trong chiều 16-12

Sở Xây dựng đã giao Ban Bảo trì công trình hạ tầng kiểm tra, xử lý. Ban Bảo trì cho biết, dự án sửa chữa đường Nguyễn Sinh Sắc đoạn gần nút giao Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành trước ngày 30-9. Tuy nhiên, khu vực hư hỏng theo phản ánh nằm ngoài phạm vi dự án này.

Đà Nẵng khắc phục nút giao Nguyễn Tất Thành hư hỏng do mưa bão - Ảnh 2.

Ban Bảo trì công trình hạ tầng phối hợp với Công ty CP Cầu Đường xử lý tạm thời trong chiều 16-12

Đà Nẵng khắc phục nút giao Nguyễn Tất Thành hư hỏng do mưa bão - Ảnh 3.

Các vị trí hư hỏng được khắc phục

Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), bão số 13 và các đợt mưa lớn từ ngày 23-10, khiến mặt đường tại nút giao bị hư hỏng nặng, phát sinh nhiều ổ gà, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Trước mắt, Ban Bảo trì đã phối hợp với Công ty CP Cầu Đường xử lý tạm thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xác nhận khối lượng và kinh phí thiệt hại, đề xuất giải pháp sửa chữa, báo cáo Sở Xây dựng và UBND thành phố xem xét đưa vào kế hoạch khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Đường Nguyễn Tất Thành là tuyến đường ven biển kéo dài từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, phường Hải Châu, đến các phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Hải Vân. Nút giao với đường Nguyễn Sinh Sắc là nơi thường xuyên có xe trọng tải lớn đi qua.

Tin liên quan

Đà Nẵng phạt doanh nghiệp du lịch sử dụng lao động nước ngoài sai phép

Đà Nẵng phạt doanh nghiệp du lịch sử dụng lao động nước ngoài sai phép

(NLĐO) - Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" về giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(NLĐO) – Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, biểu dương các đơn vị đã hoàn thành và cam kết hoàn thành giải ngân 100% vốn trong năm 2025.

Nhân viên bãi biển Đà Nẵng dùng máy dò kim loại, tìm ra nhẫn vàng cho khách

(NLĐO) - Hơn một giờ tìm kiếm, nhân viên Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tìm ra nhẫn vàng 2 chỉ cho khách đánh rơi

Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo