Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Điểm đến

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?

Theo Hoài Văn (Báo Tiền Phong)

Cây rỏi mật có tuổi đời hơn 500 năm, là nhân chứng lịch sử, cầu nối giữa quá khứ, hiện tại với tương lai và là niềm tự hào của người dân địa phương

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Cây rỏi mật nằm ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng nay là phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng, được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận Cây di sản Việt Nam﻿ Với những giá trị đặc sắc về sinh thái, văn hóa. Ảnh: Hoài Văn.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Cây rỏi mật có tuổi đời trên 500 năm tuổi. Trong kháng chiến chống Mỹ, cây là đài quan sát cảnh giới của du kích﻿ Kỳ Anh, dấu ấn lịch sử của thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Cây là nhân chứng lịch sử cho sự thay đổi của dân làng, là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai nơi đây.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 5.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 6.

Cây có tuổi đời hơn 500 năm.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 7.

Chu vi tại gốc là 2,7m, cao 9,2m.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 8.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 9.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 10.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 11.

Thân cây xù xì lưu dấu vết thời gian.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 12.

Tán cây che mát cả khoảnh đất rộng.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi khách nườm nượp tới xem có gì đặc biệt?- Ảnh 13.

Hiện nay, cây rỏi mật là điểm tham quan﻿ du lịch, du khách đến điểm lịch sử này để hiểu hơn về một thời gian lao mà vẻ vang của dân tộc Việt Nam.﻿

Tin liên quan

Danh thắng Tam Chúc trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Tam Chúc trở thành di tích quốc gia đặc biệt

(NLĐO)- Danh thắng Tam Chúc và di tích chùa Cổ Lễ tại tỉnh Ninh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng thành di tích quốc gia đặc biệt

Cảnh báo quan trọng du khách cần lưu ý khi leo núi Bà Đen

(NLĐO) - Liên tục trong những ngày qua, đã có 3 trường hợp du khách cần hỗ trợ trong quá trình leo núi Bà Đen

Ba "cụ cây" hơn 500 năm tuổi nhiều người ôm không xuể ở Pù Luông

(NLĐO)- Pù Luông là khu bảo tồn đa dạng ở Thanh Hóa, trong đó có 3 "cụ cây" chò xanh có tuổi đời hơn 500 năm tuổi được công nhận là "Cây di sản Việt Nam"

nhân chứng lịch sử Đà Nẵng du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo