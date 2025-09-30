HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" vụ Công ty Huy Hoàng "chôn trộm" hàng chục ngàn tấn rác

Trần Thường

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm, đồng thời có giải pháp để hoạt động thu gom, xử lý rác không bị gián đoạn

Ngày 30-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chôn lấp hàng chục ngàn tấn chất thải trái quy định tại xã Đại Lộc. 

Trước đó, ngày 25-9, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang nhân viên Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO (chủ đầu tư Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, xã Đại Lộc) có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý, xã Đại Lộc.

Công ty Huy Hoàng đổ trộm rác tại Đà Nẵng: Chỉ đạo khẩn cấp Từ chính quyền - Ảnh 1.

Lực lượng công an bắt quả tang Nhà máy rác Bắc Quảng Nam chôn lấp, đổ chất thải trái quy định

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (gọi tắt là Nhà máy rác Bắc Quảng Nam) hoạt động tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ (nay là khoảng 15 phường, xã thuộc TP Đà Nẵng).

Từ năm 2024 đến nay, trong quá trình tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO đã tập kết, đổ hơn 20.000 tấn chất thải (theo số liệu tạm tính ban đầu) phát sinh, trái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty Huy Hoàng đổ trộm rác tại Đà Nẵng: Chỉ đạo khẩn cấp Từ chính quyền - Ảnh 2.

Công ty Huy Hoàng đổ trộm rác tại Đà Nẵng: Chỉ đạo khẩn cấp Từ chính quyền - Ảnh 3.

Công ty Huy Hoàng đổ trộm rác tại Đà Nẵng: Chỉ đạo khẩn cấp Từ chính quyền - Ảnh 4.

Dòng nước thải đen ngòm bên cạnh Nhà máy rác Bắc Quảng Nam

Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hiện nay Nhà máy rác Bắc Quảng Nam không có phương án thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật.

Việc để nhà máy tiếp tục nhận, xử lý rác thải sinh hoạt như trong thời gian qua có nguy cơ dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc chảy thẳng ra môi trường

Vì vậy, Công an TP Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét điều chỉnh việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt hoạt của Nhà máy rác Bắc Quảng Nam sang các khu xử lý rác thải sinh hoạt khác, không để xảy ra tình trạng ngừng thu gom rác, gây mất mỹ quan đô thị và an ninh trật tự, tạo điểm nóng về môi trường.

Liên quan nội dung này, ngày 26-9, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các phường, xã có chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại Nhà máy rác Bắc Quảng Nam nghiên cứu, có phương án điều chỉnh việc tiếp nhận, xử lý rác sinh hoạt.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo nghiên cứu phương án tiếp nhận, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định đối với khối lượng chất thải Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO đã đổ thải trái quy định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh toàn bộ quá trình xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy này, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo pháp luật; tăng cường giám sát tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng trong quá trình xử lý vụ việc.

Nhà máy rác Bắc Quảng Nam có công suất 300 tấn/ngày đêm. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại khu vực quanh Nhà máy rác Bắc Quảng Nam, một dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi nồng nặc từ ống cống chảy thẳng ra bãi đất bên dưới nhà máy, nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

    Thông báo