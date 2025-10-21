HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng: Chưa có căn cứ xác định người đàn ông tử vong do tiêm thuốc

Trần Thường

(NLĐO) - Kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Corynebacterium sp, đến nay chưa có căn cứ xác định mối liên hệ giữa việc tiêm thuốc và nguyên nhân tử vong.

Ngày 21-10, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết đã có công văn thông tin liên quan đến trường hợp bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc tại nhà, gửi đến Báo Người Lao Động.

Theo công văn số 4155/SYT-NVY ngày 20-10 của Sở Y tế TP Đà Nẵng - gửi Báo Người Lao Động, sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết "Người đàn ông ở Đà Nẵng chết sau 2 ngày tiêm thuốc, người nhà nghi ngờ "bác sĩ làng" đăng ngày 15-10, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xác minh và báo cáo.

Cái chết của Người đàn ông ở Đà Nẵng chưa xác định nguyên nhân do tiêm thuốc - Ảnh 1.

Người nhà ông Nguyễn Ngọc Nhân trình bày sự việc với các phóng viên

Theo nội dung bài viết, ông Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1974, trú tổ 10 thôn Quý Phước, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) tử vong sau 2 ngày được một người địa phương tiêm thuốc tại nhà.

Sau khi sự việc được phản ánh, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã yêu cầu và nhận được các báo cáo của đơn vị trực thuộc.

Nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng

Theo đó, Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình và Trạm Y tế Bình Quý báo cáo có ghi nhận người thực hiện tiêm cho ông Nhân được nêu trong bài báo là ông Trần Văn Sở (tên thường gọi là Sơn), SN 1969, cư trú cùng địa phương. Theo thông tin từ ông Sở, theo yêu cầu của ông Nhân tiêm thuốc khỏe, ông Sở đã tiêm cho bệnh nhân hai loại thuốc:

(1) Thuốc SUPVIZYN (Vitamin B complex), thuốc tiêm bắp (vị trí tiêm mông) mỗi ống 2ml (chứa Thiamin hydroclorid, Riboflavin, Nicotinamid, Pyridoxin hydroclorid, Dexpanthenol), lô sản xuất: 420825, ngày sản xuất: 3-8-2025, hạn sử dụng: 3-8-2028, tiêm 1 ống/ngày trong hai ngày 1 và 2-10.

(2) Thuốc Vitamin B12, thuốc tiêm bắp (vị trí tiêm mông), ống 1ml (chứa Cyanocobalamin 1000 mcg/1ml), lô sản xuất: 050225, ngày sản xuất: 5-2-2025, hạn sử dụng: 24-2-2028, tiêm 1 ống/ngày trong hai ngày 1 và 2-10.

Cái chết của Người đàn ông ở Đà Nẵng chưa xác định nguyên nhân do tiêm thuốc - Ảnh 3.

Chân của ông Nguyễn Ngọc Nhân bị sưng phù (ảnh do người nhà cung cấp)

Cả hai loại thuốc trên được mua tại quầy thuốc tư nhân T.H (xã Thăng Bình). Ông Sở cho biết trước khi tiêm có đo huyết áp cho bệnh nhân (120/80 mmHg), mỗi lần tiêm hai ống (mỗi loại một ống), đồng thời khuyên bệnh nhân không nên uống rượu bia và nên đi bệnh viện khám (thấy chân ông Nhân sưng); sau tiêm, bệnh nhân không có phản ứng bất thường.

Đến ngày 3-10, bệnh nhân sưng, đau và tím chân phải; được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình và sau đó chuyển Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân nhập viện sáng 3-10 trong tình trạng nhiễm trùng nặng, huyết áp thấp, van đau nhiều từ đùi đến bàn chân phải kèm nhiều mảng bầm tím từ đùi lan xuống cẳng chân; đùi trái sưng tím nhẹ; mạch mu chân hai bên khó bắt.

Cái chết của Người đàn ông ở Đà Nẵng chưa xác định nguyên nhân do tiêm thuốc - Ảnh 4.

Cái chết của Người đàn ông ở Đà Nẵng chưa xác định nguyên nhân do tiêm thuốc - Ảnh 5.

Công văn của Sở Y tế TP Đà Nẵng gửi Báo Người Lao Động (ảnh chụp màn hình)

Bệnh nhân được hồi sức tích cực nhưng bệnh diễn tiến nhanh, tiên lượng rất nặng; gia đình xin đưa về và bệnh nhân tử vong sau đó

Người tiêm thuốc không có chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề

Bệnh nhân được chẩn đoán khi xin về: Bệnh chính: Nhiễm trùng huyết từ viêm mô tế bào chân hai bên; Bệnh kèm: Xơ vữa động mạch hai chi dưới; Biến chứng: Choáng nhiễm trùng, suy đa cơ quan (não, gan, thận, rối loạn đông máu) không hồi phục; Kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Corynebacterium sp.

Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định, đến nay chưa có căn cứ xác định mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiêm thuốc và nguyên nhân tử vong.

Đáng chú ý, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết qua rà soát người hành nghề y tế trên địa bàn, Sở Y tế Quảng Nam (cũ) và TP Đà Nẵng (mới) chưa cấp chứng chỉ hành nghề/ giấy phép hành nghề cho cá nhân nào có tên Trần Văn Sở (Sơn) theo địa chỉ nêu trên.

Hiện nay, Sở Y tế TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng liên quan làm rõ toàn bộ vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, nghi ngờ cái chết của ông Nguyễn Ngọc Nhân liên quan đến việc tiêm thuốc, gia đình đã gửi đơn đến cơ quan chức năng và báo chí.

Liên quan đến sự việc này, ngày 21-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại, lãnh đạo Công an xã Thăng Bình cho biết đã tiếp nhận đơn của gia đình và đang xác minh.

