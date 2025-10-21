Sáng 21-10, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh (TP Đà Nẵng), cho biết những ngày qua, trên địa bàn xã Trà Linh có mưa lớn kéo dài.

Trước tình hình đó, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp ứng phó, ra quân rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét nhằm chủ động hỗ trợ nhân dân, bảo đảm an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Lực lượng chức năng xã Trà Linh di dời tài sản giúp người dân

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi địa bàn, lúc 19 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã Trà Linh phát hiện tại nóc Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh có vết nứt trượt lớn, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân.

Ngay trong đêm 20-10, xã Trà Linh đã huy động các lực lượng gồm công an, quân sự, dân quân tổ chức di dời khẩn cấp và vận động toàn bộ người dân trong khu vực nguy hiểm sơ tán đến nhà văn hoá, nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Theo ông Hải, toàn bộ 29 hộ dân với khoảng 130 nhân khẩu và tài sản của 8 hộ được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay trong đêm.

Lực lượng chức năng và người dân cùng nhau di dời tài sản ngay trong đêm trước nguy cơ sạt lở đất

Sáng 21-10, xã Trà Linh tiến hành họp dân, chốt phương án báo cáo gửi thành phố, khả năng di dời toàn bộ tài sản ra của người dân ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Đà Nẵng khuyến cáo tích trữ lương thực

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, khoảng từ chiều tối và đêm 22 đến 27-10, tại TP Đà Nẵng khả năng cao xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, có điểm mưa rất lớn; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2 - 3.

Tại cuộc họp ngày 20-10, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương kích hoạt ngay phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý công tác ứng phó phải thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ". Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng, khi có lệnh là triển khai ngay. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

UBND TP Đà Nẵng kêu gọi người dân chủ động tích trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, theo dõi thông tin chính thống và phối hợp với chính quyền khi có yêu cầu di dời.

Đồng thời, cần phải nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, cùng chính quyền chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường của thời tiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...