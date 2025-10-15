HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người đàn ông ở Đà Nẵng chết sau 2 ngày tiêm thuốc, người nhà nghi ngờ "bác sĩ làng"

Bài và ảnh: Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi Bệnh viện chẩn đoán bị "nhiễm trùng huyết tiêu điểm da mô mềm, ...", người nhà bệnh nhân nghi liên quan mũi tiêm của "bác sĩ làng" trước đó.

Ngày 15-10, anh Nguyễn Ngọc Chánh (SN 1999, trú thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ – nay là xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) cho biết đã gửi đơn đến Công an xã, Sở Y tế TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí, đề nghị xác minh, làm rõ cái chết của ông Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1974, cha anh Chánh).

Gia đình đau buồn trước cái chết quá đột ngột

Theo đơn của gia đình, ông Nhân lâu nay sức khỏe bình thường, ít bệnh tật. Ngày 1-10, khi đang phơi lúa, ông Nhân bị sưng phù 2 chân (trước đây gia đình nghĩ bị bệnh gout, sau ông Nhân đi khám được bác sĩ cho biết bị bệnh khớp), người mệt mỏi. Lúc đó, ông Trần Văn Sơn (sống cách nhà ông Nhân gần 1 km) đang đi tiêm thuốc cho một người gần khu vực, nên ông Nhân có gọi nhờ ông Sơn vào tiêm thuốc.

Người đàn ông Đà Nẵng tử vong sau tiêm thuốc: Nghi vấn bác sĩ làng - Ảnh 1.

Người nhà ông Nhân trình bày sự việc với báo chí

Ngày 2-10, ông Sơn tiếp tục đến nhà, tiêm cho ông Nhân 2 mũi thuốc. Đến chiều cùng ngày, người nhà phát hiện ông Nhân sốt cao, đắp chăn nằm ngủ. Do mọi người đi làm vắng nhà, trong gia đình không hề hay biết việc ông Nhân được ông Sơn tiêm thuốc.

Khoảng 4 giờ sáng 3-10, ông Nhân than mệt, không thể tự đi lại. Lúc này, vợ ông Nhân phát hiện bàn chân chồng bị sưng húp kèm theo triệu chứng tụ máu bầm.

Sau đó, ông Nhân được gia đình gọi xe đưa đến Trung tâm Y tế Thăng Bình, được các bác sĩ yêu cầu chuyển gấp ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Khoảng 8 giờ 5 phút, ông Nhân được đưa ra đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân được bệnh viện cho siêu âm, đo điện tim… Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ hỏi nhiều lần thì ông Nhân mới nói có được ông Sơn chích thuốc. Người nhà ông Nhân nghe nói là "thuốc khớp".

Khoảng 11 giờ 30 phút, bệnh nhân được đưa đi điều trị tại khoa hô hấp - chống độc. Khi lên khoa, bệnh nhân còn tỉnh. Người nhà được yêu cầu nộp tiền lọc máu. Đến khoảng 14 giờ, các sĩ thông báo ông Nhân tiên lượng nặng. Lúc 16 giờ ngày 3-10, bệnh viện thông báo bệnh nhân không qua khỏi, người nhà chuẩn bị tinh thần đem về.

Người đàn ông Đà Nẵng tử vong sau tiêm thuốc: Nghi vấn bác sĩ làng - Ảnh 2.

Hình ảnh 2 chân của ông Nhân sưng phù, tụ máu bầm (Ảnh do gia đình cung cấp)

Người nhà nghi ngờ rằng, "ông Sơn chích thuốc khiến ông Nhân bị ngộ độc, nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong".

Giấy ra viện của Bệnh viện Đà Nẵng cấp cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Nhân thể hiện, bệnh nhân nhập viện lúc 8 giờ 9 phút ngày 3-10; ra viện lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày theo nguyện vọng của gia đình. Chẩn đoán: "Nhiễm trùng huyết tiêu điểm da mô mềm, theo dõi viêm cân mạc hoại tử; nhiễm trùng huyết tiêu điểm da – mô mềm vùng chân; xơ vữa động mạch ngoại biên".

Mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ

Theo người nhà ông Nhân, ông Trần Văn Sơn không phải là bác sĩ. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự ở Campuchia, ông Sơn trở về quê hành nghề bán thuốc chữa bệnh cho người dân, đi chích thuốc khi có người đau ốm.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, gia đình ông Nhân mong được Bệnh viện Đà Nẵng sao chép bệnh án để biết diễn biến bệnh của ông Nhân. Bên cạnh đó, người nhà ông Nhân đề nghị ông Trần Văn Sơn phải bồi thường.

Người nhà ông Nhân cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra việc hành nghề khám chữa bệnh và bán thuốc của ông Sơn có đúng quy định không, ông Sơn có được cấp giấy phép hành nghề không. "Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ để không còn xảy ra những trường hợp đau lòng như gia đình tôi nữa" – người nhà ông Nhân nói.

Người đàn ông Đà Nẵng tử vong sau tiêm thuốc: Nghi vấn bác sĩ làng - Ảnh 3.

Người nhà hết sức bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông Nhân

Tiếp nhận đơn của gia đình ông Nhân, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà của ông Sơn để tìm hiểu thông tin. Tại nhà ông Sơn, theo ghi nhận có tủ bán thuốc như người dân phản ánh. Gia đình ông Sơn để tấm bảng "quầy thuốc Tây" với các dịch vụ y tế đi kèm gồm châm cứu kết hợp chữa các bệnh đau đầu, đau vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng cột sống, mất ngủ, chân tay tê bì…

"Chỉ tiêm thuốc bổ, thuốc khỏe thôi"

Vợ ông Sơn cho biết, hồi xưa ông Sơn đi bộ đội ở Campuchia về, có làm y tế thôn bản nhưng hiện đã nghỉ và có "bán thuốc cảm, ho quanh xóm làng".

Người phụ nữ cho biết, ở xóm làng ai mệt thì chồng bà chích mũi "thuốc khỏe" để đi viện. Hôm 1-10, ông Sơn đang đi chích thuốc cho ông chú trong họ. Khi đi ngang qua nhà ông Nhân (ông Nhân kêu ông Sơn bằng cậu do có bà con trong tộc họ), ông Nhân kêu "cậu vô tiêm cho con mũi thuốc khỏe", nên ông Sơn có vào tiêm cho ông Nhân mũi "thuốc bổ, thuốc khỏe".

Người đàn ông Đà Nẵng tử vong sau tiêm thuốc: Nghi vấn bác sĩ làng - Ảnh 4.

Gia đình ông Trần Văn Sơn có quầy thuốc Tây và có tủ bán thuốc, theo Trạm Y tế Bình Quý là chưa xin phép cơ quan chức năng

Ngoài ra, ông Nhân nói bị đau dạ dày nên ông Sơn có đưa gói men và thuốc dạ dày. Ngày 2-10, ông Sơn đi ngang nhà thì ông Nhân nói "con khỏe rồi" và kêu ông Sơn vào tiêm cho mũi "thuốc bổ, thuốc khỏe" nữa. Tiêm xong, buổi trưa ông Nhân có đi uống rượu..

Khi được hỏi ông Sơn có giấy phép hành nghề không, vợ ông Sơn cho biết trước đây có nhưng "đã bị mất trộm".

Ông Ngô Tấn Khoa – Trưởng Trạm Y tế Bình Quý (sau sắp xếp, xã Bình Quý cũ nay là xã Thăng Bình, trạm y tế vẫn giữ nguyên trạng) - cho biết trước đây ông Trần Văn Sơn là nhân viên y tế thôn nhưng đã nghỉ. Nhiệm vụ y tế thôn bản không phải chích thuốc, chỉ có hỗ trợ tuyên truyền phòng chống bệnh, vệ sinh môi trường...

Khi được hỏi ông Sơn có được phép chích thuốc cho người dân hay không, ông Khoa nói rằng muốn chích thuốc phải có bằng cấp và thực hiện thủ tục đăng ký tại Trạm Y tế nhưng không thấy ông Sơn đăng ký.

Về quầy bán thuốc tại nhà ông Sơn, ông Khoa nói "ông Sơn ưng mở vậy thôi chứ không có giấy tờ gì hết".

