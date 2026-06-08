Tối 8-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT TP) Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với các trường THPT công lập, trường chuyên, lớp ngoại ngữ chuyên biệt và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn.



Trường THPT Phan Châu Trinh tiếp tục dẫn đầu toàn thành phố với mức điểm chuẩn 35,5 điểm. Các trường có điểm chuẩn cao tiếp theo gồm THPT Hòa Vang 33,75 điểm, THPT Hoàng Hoa Thám 33,25 điểm, THCS-THPT Nguyễn Khuyến 32,5 điểm, THPT Trần Phú 31,75 điểm và THPT Thái Phiên 31 điểm.

Ở nhóm có điểm chuẩn thấp nhất, THPT Nguyễn Dục lấy 7,5 điểm, THPT Nam Trà My 7,75 điểm, trong khi THPT Âu Cơ và THPT Tiểu La cùng lấy 8 điểm.

Đối với hệ chuyên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ghi nhận mức điểm chuẩn cao ở nhiều lớp chuyên. Trong đó, lớp chuyên Hóa có điểm chuẩn cao nhất với 47,14 điểm; chuyên Sinh học 46,5 điểm; chuyên Ngữ văn 44 điểm và chuyên Toán 43,75 điểm.

Riêng lớp chuyên Ngữ văn áp dụng thêm tiêu chí phụ là thí sinh phải đạt từ 5,75 điểm trở lên ở môn chuyên và có giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.

Tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, lớp chuyên Toán có điểm chuẩn 38,5 điểm, đồng thời yêu cầu tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của các môn tính điểm phải đạt từ 9,86 trở lên. Trong khi đó, lớp chuyên Tin học của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có điểm chuẩn thấp nhất trong hệ thống trường chuyên với 25,35 điểm.

Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Quảng Nam, điểm chuẩn dành cho học sinh dân tộc Kinh là 19,75 điểm, còn học sinh dân tộc thiểu số là 14,25 điểm.



Điểm chuẩn cụ thể của các trường

Điểm chuẩn vào trường chuyên

Theo quy định của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 của mỗi trường được xác định bằng nhau. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tiếp nguyện vọng 2.

Để đủ điều kiện xét tuyển vào các trường THPT công lập, thí sinh không được có bài thi nào bị điểm 0. Đối với trường chuyên, các môn thi chung phải đạt từ 2 điểm trở lên và môn chuyên từ 3 điểm trở lên. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Quảng Nam yêu cầu mỗi bài thi đạt tối thiểu 1 điểm.

Sở GD-ĐT cho biết việc xét tuyển sẽ được thực hiện theo thứ tự: xét tuyển vào các lớp chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, diện tuyển thẳng vào trường công lập, các lớp tiếng Pháp và tiếng Nhật chuyên biệt, sau đó đến hệ THPT công lập đại trà. Trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm ở cuối chỉ tiêu, hội đồng tuyển sinh sẽ áp dụng các tiêu chí phụ liên quan đến thành tích học sinh giỏi và kết quả học tập THCS để xác định trúng tuyển.

Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đà Nẵng

1. Truy cập Hệ thống tra cứu điểm thi, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng theo các địa chỉ: - https://tracuudiem.danang.gov.vn - https://ts.danang.edu.vn - https://tracuudiem.danang.edu.vn 2. Liên hệ Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng theo các cách: - Truy cập địa chỉ Website: https://diemthi.1022.vn/ - Gọi (0236) 1022 (bấm phím 4) hoặc *1022 (bấm phím 4) - Truy cập zalo Tổng đài 1022 Đà Nẵng (chọn menu nhanh: "Điểm thi lớp 10") - Truy cập app Danang Smart City (chọn mục "Tra cứu điểm thi" trên Trang chủ)



