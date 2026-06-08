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Lao động Công đoàn - Công nhân

Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn.

Sáng 8-6, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đến các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được tổ chức với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên Công đoàn và người lao động cả nước.

Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đà Nẵng, báo cáo kết quả đại hội

Sau 3 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã quyết định khung định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới gồm 1 phong trào thi đua, 2 khâu đột phá, 3 chương trình trọng tâm, 4 đề án trọng điểm, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 10 chỉ tiêu chủ yếu.

Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

Đại hội bầu 135 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV và 27 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Anh Tuấn tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng Phan Thị Thúy Linh được bầu vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng Lê Văn Đại và Phó Trưởng ban Công đoàn Các khu công nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Tham dự đại hội có 16 đại biểu của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng. Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các nội dung nghị sự, đoàn đại biểu thành phố còn để lại dấu ấn về tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đề nghị các cấp Công đoàn thực hiện phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian" trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền kết quả và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; đồng thời xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng cấp.

Theo đó, các cấp Công đoàn cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; triển khai phong trào thi đua "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt"; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Công đoàn và duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động.

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