Phê duyệt dự án hơn 6.900 tỉ tại khu vực phía Nam Đà Nẵng

HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra khu vực triển khai dự án luồng Cửa Lở hồi tháng 3

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng công trình luồng tàu đi qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng, báo hiệu hàng hải đồng bộ tiếp nhận tàu đến 50.000DWT.

Dự kiến diện tích sử dụng của dự án khoảng 354,7 ha đất, mặt nước để xây dựng luồng tàu, đê chắn cát, lắp đặt báo hiệu hàng hải; vùng đón trả hoa tiêu bán kính 1 hải lý, diện tích khoảng 1.080 ha.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã: Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh (TP Đà Nẵng).

Tiến độ xây dựng dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 6.950 tỉ đồng; đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Nhà đầu tư đề xuất dự án là Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Dự án phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận, góp phần phát triển, dịch chuyển cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng, phù hợp với các quy hoạch của Trung ương; hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển theo quy hoạch, phục vụ định hướng phát triển tiềm năng kinh tế biển.

Qua đó, khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, giảm chi phí logistics và thu hút các nhà đầu tư khác đến với phía Nam TP Đà Nẵng và miền Trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.