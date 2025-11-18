HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng đã "xử lý khối lượng việc khổng lồ trong thời gian rất ngắn"

B.Vân

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với TP Đà Nẵng về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kiểm tra thực tế tại phường Hải Châu

Chiều 18-11, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, UBND TP Đà Nẵng cho biết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 4 tháng triển khai đã vận hành ổn định nhưng vẫn đối mặt khối lượng công việc lớn và nhiều vướng mắc về thể chế, nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho hay từ ngày 1-7, Đà Nẵng đã hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, thành lập 14 cơ quan chuyên môn, 93 trung tâm hành chính công cấp xã và kiện toàn toàn bộ hệ thống ở cơ sở.

Đà Nẵng giao hơn 53.000 chỉ tiêu biên chế và triển khai nhiều giải pháp điều động, đào tạo cán bộ, đặc biệt bù đắp thiếu hụt nhân sự chuyên môn sâu tại xã, phường. Công tác số hóa và dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh với hơn 2.100 dịch vụ công và tổng đài 1022 hoạt động 24/7.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại Đà Nẵng về chính quyền hai cấp - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc với TP Đà Nẵng

Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn gặp khó do hệ thống pháp lý chưa đồng bộ, nhiều nhiệm vụ phân cấp không kèm theo dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin vùng núi yếu, cùng tình trạng thừa – thiếu nhân sự cục bộ. Thành phố kiến nghị hoàn thiện hướng dẫn pháp lý, cơ chế xử lý tài sản – đất đai, bổ sung nguồn lực và sớm ban hành chính sách tiền lương phù hợp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chứng minh hiệu quả trong các tình huống thiên tai gần đây, nhưng thừa nhận còn nhiều bất cập: hồ sơ thất lạc sau bàn giao, khối lượng việc lớn ở phường, thiếu cán bộ chuyên môn và hạn chế hạ tầng miền núi. Thành phố dự kiến tăng cường cán bộ về cơ sở, đẩy mạnh phân cấp đầu tư và thuê sóng vệ tinh để bảo đảm chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại Đà Nẵng về chính quyền hai cấp - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Châu

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận Đà Nẵng đã xử lý "khối lượng việc khổng lồ trong thời gian rất ngắn", giữ được an sinh xã hội và dịch vụ công thông suốt dù chịu ảnh hưởng mưa bão. Bà nhấn mạnh nút thắt lớn nhất hiện nay là nhân sự và yêu cầu địa phương tập trung xây dựng đội ngũ theo chuẩn mới, cải thiện phân cấp gắn với phân bổ nguồn lực.

Phó Thủ tướng cho biết Trung ương đang hoàn thiện 11 Nghị định quan trọng nhằm tạo khung pháp lý đầy đủ cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trước cuối năm. Bà cũng ủng hộ kiến nghị về cơ chế tiền lương và khuyến khích Đà Nẵng mạnh dạn đề xuất thí điểm trong chuyển đổi số, quản trị đô thị và quản lý tài sản công.

"Khi đã chọn đi trước với mô hình mới, Đà Nẵng chịu áp lực lớn hơn nhưng cũng có cơ hội trở thành hình mẫu về chính quyền gần dân, phục vụ dân tốt hơn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Châu và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đà Nẵng. Sau khi nghe phản ánh của người dân và cán bộ, bà ghi nhận nỗ lực đổi mới của địa phương, nhất là trong vận hành trung tâm khi khối lượng công việc ngày càng tăng.

Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy "quản trị địa phương", lấy phục vụ người dân làm trọng tâm. Bà cho biết Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã, phường theo hướng linh hoạt, phù hợp đặc thù, cho phép tăng phòng ở nơi có dân số và công việc lớn.

Bộ Nội vụ cũng được giao hoàn thiện khung vị trí việc làm và cơ sở pháp lý cho việc giao biên chế. Phó Thủ tướng yêu cầu phường Hải Châu tiếp tục bố trí cán bộ linh hoạt, tận tâm, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Đà Nẵng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà
