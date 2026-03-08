HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng: Dán số điện thoại đường dây nóng tại toàn bộ cửa hàng xăng dầu

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng đã dán số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân tại toàn bộ cửa hàng bán lẻ xăng dầu trước diễn biến tăng giá

Ngày 8-3, ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cho biết các đội quản lý thị trường trực thuộc đã hoàn thành việc dán thông báo số điện thoại đường dây nóng tại tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Theo đó, tại mỗi cửa hàng xăng dầu đều niêm yết 2 số điện thoại đường dây nóng gồm 0829.001.799 và số điện thoại của đội trưởng đội quản lý thị trường phụ trách khu vực. Các số điện thoại này hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đà Nẵng công bố đường dây nóng xăng dầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Ảnh 1.

Quản lý thị trường Đà Nẵng thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân tại cây xăng

Nội dung phản ánh bao gồm các hành vi như không niêm yết giá, bán cao hơn giá niêm yết hoặc tự ý tăng giá; đóng cửa nghỉ bán không lý do, treo biển "hết xăng, dầu" sai sự thật; bán nhỏ giọt, khống chế số tiền mua; mở cửa muộn hoặc đóng cửa sớm hơn thời gian đã thông báo.

Thông báo đường dây nóng được dán tại vị trí dễ quan sát, khu vực trung tâm của cửa hàng để người dân thuận tiện theo dõi và phản ánh khi cần thiết.

Ông Phạm Ngọc Sơn cho biết trong sáng cùng ngày, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh xăng dầu và hoàn tất việc dán thông báo tại toàn bộ cửa hàng trên địa bàn. Hiện các cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường, nguồn cung được bảo đảm.

Đà Nẵng công bố đường dây nóng xăng dầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Ảnh 2.

Đà Nẵng khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương TP Đà Nẵng về bảo đảm nguồn cung xăng dầu và yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu.

Công tác kiểm tra được thực hiện liên tục và cập nhật báo cáo hằng ngày. Qua kiểm tra, các cửa hàng cơ bản chấp hành đúng quy định về thời gian bán hàng, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân chỉ mua xăng dầu đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ tại nhà để tránh nguy cơ cháy nổ. 

Việc chứa xăng dầu trong chai nhựa, can hoặc vật dụng không chuyên dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn và có thể bị xử lý nếu vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Lúc 15 giờ ngày 7-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 3.777 đồng/lít, lên 25.226 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 7.207 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, lên 35.091 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.831 đồng/kg, lên 21.327 đồng/kg.

