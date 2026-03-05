HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng công bố quy hoạch sân bay quốc tế đến năm 2050

B.Vân

(NLĐO) - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng được định hướng nâng cấp hạ tầng, mở rộng nhà ga, tăng công suất hàng hóa lên 330.000 tấn/năm

Chiều 5-3, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, sân bay Đà Nẵng được xác định là cảng hàng không quốc tế trong mạng lưới cảng hàng không dân dụng toàn quốc, dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự. 

Giai đoạn 2021–2030, sân bay đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, công suất khoảng 20 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm; khai thác được các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787, Airbus A350.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E, giữ công suất 20 triệu hành khách/năm và nâng công suất hàng hóa lên khoảng 330.000 tấn/năm.

Về hạ tầng, quy hoạch giữ nguyên 2 đường cất hạ cánh hiện hữu; bổ sung 1 đường lăn thoát nhanh, 2 đường lăn nối; mở rộng sân đỗ phía Nam, nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí. Một đài kiểm soát không lưu mới diện tích khoảng 4.000 m² sẽ được xây dựng phía Bắc sân bay. Đồng thời đầu tư các hệ thống kỹ thuật hiện đại như VOR/DME, đèn tiếp cận CAT II, AWOS và các công nghệ bảo đảm an toàn khai thác.

Quy hoạch sân bay quốc tế Đà Nẵng đến năm 2050: Đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Nhà ga hành khách T1 được mở rộng nâng công suất lên 14 triệu khách/năm, nhà ga T2 cải tạo đạt 6 triệu khách/năm. Nhà ga hàng hóa bố trí phía Bắc với diện tích khoảng 2,46 ha. Tổng nhu cầu sử dụng đất toàn sân bay khoảng 806,62 ha.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết việc đầu tư có nhiều đặc thù do liên quan đất quốc phòng, khó huy động xã hội hóa, chủ yếu sử dụng vốn đầu tư công. Ông đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quản lý đất đai, môi trường, đặc biệt là kiểm soát tiếng ồn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam khẳng định thành phố thống nhất cao với quy hoạch, đã phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà ga T2 và cam kết phối hợp triển khai, xem nâng cấp hạ tầng sân bay là nhiệm vụ then chốt, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn với định hướng khu thương mại tự do và đô thị sân bay.

Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng có diện tích khoảng 11.860 km², trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn nhất cả nước. Dân số hơn 3 triệu người, không gian phát triển mở rộng từ đô thị ven biển đến khu vực miền núi phía Tây.

 Hiện Đà Nẵng có 2 sân bay gồm sân bay Đà Nẵng (nằm ở phường Hòa Cường và phường An Khê - khu vực trung tâm thành phố) và sân bay Chu Lai (thuộc xã Núi Thành).

