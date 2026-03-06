Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng vừa thông báo tổ chức đấu giá nhiều tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu.



Theo thông báo, đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên. Các tài sản được kê biên, xử lý theo biên bản ngày 24-5-2024.

Khối tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

Khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10, gồm nhiều công trình gắn liền với đất thuê như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm (lab), nhà bảo vệ, phòng máy phát điện… Ngoài ra còn có xưởng đúc cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất khoảng 30 tấn/ngày. Giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản này là hơn 60 tỉ đồng, tiền đặt trước để tham gia đấu giá là hơn 6 tỉ đồng.

Khối tài sản thứ hai nằm tại đường số 3, gồm hệ thống nhà xưởng và các công trình phục vụ sản xuất như nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, nhà để xe, kho nguyên liệu, nhà xử lý, bể nước ngầm, nhà ăn nghỉ công nhân… Giá khởi điểm của khối tài sản này là hơn 21 tỉ đồng, tiền đặt trước để tham gia đấu giá là hơn 2,1 tỉ đồng.

Hai khối tài sản gồm nhà xưởng, dây chuyền lắp ráp của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy miền Nam của đại gia Huy "máy nổ" tở khu công nghiệp Hòa Khánh

Theo kế hoạch, hồ sơ tham gia đấu giá được bán đến ngày 26-3 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam do ông Lê Bá Huy làm giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực lắp máy nông – ngư cơ, gia công và buôn bán máy móc, thiết bị cơ khí, kinh doanh điện máy và dịch vụ ăn uống.

Ông Lê Bá Huy là doanh nhân khá quen thuộc tại Đà Nẵng, được biết đến với biệt danh Huy "máy nổ" do khởi nghiệp từ việc buôn bán các loại động cơ, máy nổ.