HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Đà Nẵng đang xem xét mở rộng đô thị về phía Nam

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian đô thị để giảm áp lực hạ tầng khu trung tâm.

Ngày 18-11, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã phản hồi kiến nghị của cử tri về định hướng phát triển đô thị theo hướng mở rộng về phía Nam, nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm.

Theo kiến nghị của cử tri, việc mở rộng sẽ góp phần giảm áp lực hạ tầng, giao thông và dân số cho lõi đô thị, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy tiềm năng khu vực phía Nam để hình thành các cực tăng trưởng mới.

Đà Nẵng mở rộng đô thị về phía Nam để giảm áp lực trung tâm - Ảnh 1.

Vùng lõi đô thị của Đà Nẵng hiện nay thuộc khu vực trung tâm Đà Nẵng cũ, phía Nam thành phố là các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Nam cũ

Sở Xây dựng cho hay UBND thành phố đã ban hành kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, cũng như lập quy hoạch đô thị và nông thôn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong quá trình này, thành phố sẽ nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững, tái cấu trúc không gian đô thị, xác định rõ các cực và hành lang phát triển.

Từ quy hoạch tổng thể, Đà Nẵng sẽ phân bổ lại nguồn lực và xây dựng hạ tầng liên kết vùng đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nghiên cứu, tham mưu trong quá trình lập quy hoạch.

Sau khi chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước so với 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố có diện tích hơn 11.859 km2, dân số trên 3 triệu người.

Tin liên quan

Lãnh đạo Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi, động viên người dân

Lãnh đạo Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi, động viên người dân

(NLĐO) – Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Như Dubai, dù có quỹ đất rộng, họ vẫn lấn biển để tạo không gian đặc biệt…

(NLĐO) - Ngày 13-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I

Đà Nẵng đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo