Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Như Dubai, dù có quỹ đất rộng, họ vẫn lấn biển để tạo không gian đặc biệt…

B.Vân

(NLĐO) - Ngày 13-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã phát biểu quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Phạm Đức Ấn, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chương trình hành động cụ thể nhằm quán triệt, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quan điểm và mục tiêu phát triển.

Chương trình này gắn liền với định hướng của Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 79, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cơ quan chủ trì, thời gian, lộ trình thực hiện, "với quyết tâm cao nhất, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân – đặc biệt là người đứng đầu".

Chủ tịch Đà Nẵng: Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BÙI NGỌC

Ông nhấn mạnh phương châm xuyên suốt là, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Theo ông, phát triển phải mang lại sự thay đổi tích cực, đời sống người dân được nâng cao, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền được củng cố, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển tiếp theo. "Một địa phương không ổn định thì không thể phát triển, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo" - ông nhấn mạnh.

Chủ tịch thành phố thông tin, đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu đạt GRDP bình quân đầu người 8.500 USD, tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 11–12%. "Đây là mục tiêu đầy thách thức nhưng cần thiết để xứng đáng với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương" - Chủ tịch Phạm Đức Ấn nêu rõ.

Thành phố cũng hướng đến xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp logistics và khởi nghiệp sáng tạo, tạo nền tảng phát triển bền vững đến năm 2045.

Ông Phạm Đức Ấn cho biết, Đà Nẵng đang tập trung hoàn thiện cơ chế đặc thù mới, vì một số quy định tại Nghị quyết 136 của Quốc hội đã lạc hậu so với Hải Phòng và TP HCM. Thành phố đang làm việc với Bộ Tài chính để sớm trình Trung ương và Quốc hội xem xét sửa đổi ngay trong kỳ họp này.

"Nếu được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này, đây sẽ là bước đột phá quan trọng giúp Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư" - ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP cũng thông tin về chuẩn bị cho việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố đã sẵn sàng, dự kiến sau khi Chính phủ ban hành 8 Nghị định hướng dẫn vào tháng 12, sẽ vận hành giai đoạn đầu, với 5–10 tổ chức quốc tế đăng ký tham gia.

Chủ tịch Đà Nẵng: Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo - Ảnh 2.

Dự án Cảng Liên Chiểu, một trong các dự án quy mô lớn - đang được triển khai tại phường Hải Vân

Hiện thành phố đang xúc tiến 26 dự án tư nhân quy mô lớn và 12 dự án hợp tác. Một số dự án nổi bật gồm: Cảng biển Liên Chiểu (44.000 tỉ đồng), Công viên giải trí tổng hợp (80.000 tỉ đồng); dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng(366.000 tỉ đồng).

Về dự án lấn biển, ông Ấn cho biết đây là dự án lớn và nhiều ý kiến xoay quanh. Trong đó có ý kiến cho rằng sau hợp nhất, Đà Nẵng có dư địa lớn thì việc lấn biển cần phải cân nhắc. Ông Ấn cho hay đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

"Như Dubai, dù có quỹ đất rộng, họ vẫn lấn biển để tạo không gian đặc biệt với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Với Đà Nẵng, đây sẽ là điểm nhấn thu hút đầu tư quốc tế" - ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, thành phố đang xúc tiến dự án sân bay Chu Lai trị giá khoảng 10 tỉ USD và tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Tam Kỳ – Chu Lai với vốn đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực miền Trung.

Đà Nẵng phản hồi ý kiến cử tri liên quan thủy điện xả lũ

Đà Nẵng phản hồi ý kiến cử tri liên quan thủy điện xả lũ

(NLĐO) – Cử tri xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng phản ánh tình trạng xả lũ đột ngột, gây thiệt hại và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân

Hỗ trợ khẩn cấp cho vùng lũ: Ba chuyến bay viện trợ của ASEAN đã đến Đà Nẵng

(NLĐO) - Hàng cứu trợ ASEAN gồm dụng cụ thiết yếu, bếp và vệ sinh khẩn cấp đến Đà Nẵng giúp đồng bào lũ lụt.

Đà Nẵng thông tin về tiến độ 3 dự án xử lý rác hiện đại

(NLĐO) - Trong 3 dự án xử lý rác theo công nghệ hiện đại tại TP Đà Nẵng, có một dự án đang được triển khai

