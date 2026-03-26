Kinh tế

Đà Nẵng đấu giá 62 lô đất, khởi điểm cao nhất ở mặt tiền đường Minh Mạng

B.Vân

(NLĐO) - Trong các lô đất ở được Đà Nẵng đưa ra đấu giá, 5 lô mặt tiền đường Minh Mạng - phường Ngũ Hành Sơn có giá cao nhất hơn 74,8 triệu đồng/m2

Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở chia lô trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tài sản đấu giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và được UBND TP Đà Nẵng giao triển khai.

Trong đợt 1, có 31 lô đất được đưa ra đấu giá. Tại phường Sơn Trà, 15 lô thuộc các khu tái định cư Mân Thái 3, đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc, Nại Hiên Đông và khu dân cư An Hòa 4, với diện tích từ 93–160 m², giá khởi điểm từ 40,7 đến 71 triệu đồng/m². 

Đáng chú ý, lô ký hiệu 01 B2-2 tại khu dân cư An Hòa 4 có diện tích 160 m², giá khởi điểm hơn 71 triệu đồng/m² (khoảng 11,4 tỉ đồng), cao nhất trong đợt này.

Đà Nẵng đấu giá đất 2026: 62 Lô đất giá khởi điểm cao nhất hơn 71 triệu đồng / m² - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng đưa ra đấu giá 62 lô đất ở nằm rải rác ở các phường

Tại phường Hải Vân, 4 lô đất thuộc các khu tái định cư Hòa Hiệp 3 và Hòa Hiệp 4 có diện tích từ 105–154 m², giá khởi điểm từ 10,6–18,6 triệu đồng/m². Trong khi đó, 7 lô đất tại phường Liên Chiểu, thuộc các khu tái định cư Hòa Liên 5 và Hòa Hiệp 4, có diện tích từ 155–210 m², giá khởi điểm dao động từ 9,9–18,6 triệu đồng/m².

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đợt 1 từ ngày 26-3 đến 10-4; thời hạn nộp tiền đặt trước cùng khoảng thời gian này. Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến vào ngày 15-4.

Sang đợt 2, 31 lô đất tiếp tục được đưa ra đấu giá, trong đó phần lớn tập trung tại phường Ngũ Hành Sơn với 27 lô thuộc các dự án: khu dân cư phía Bắc bến xe Đông Nam, khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) và khu tái định cư Khái Tây 2. 

Các lô có diện tích từ 100–400 m², giá khởi điểm từ hơn 16 đến 74,8 triệu đồng/m²; lô cao nhất khoảng 7,5 tỉ đồng. Trong đó, 5 lô ở mặt tiền đường Minh Mạng, thuộc dự án khu dân cư phía Bắc bến xe Đông Nam có giá cao nhất là 74,8 triệu đồng/m2; mỗi lô khoảng 7,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, tại phường Hòa Xuân có 2 lô thuộc khu E – khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, diện tích khoảng 160 m² mỗi lô, giá khởi điểm khoảng 33,3 triệu đồng/m². Tại khu vực An Khê, 2 lô thuộc khu dân cư số 2 Phần Lăng có diện tích 129–133 m², giá khởi điểm từ 67,7 đến 72,7 triệu đồng/m².

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án bên sông Hàn của Quốc Cường Gia Lai

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án bên sông Hàn của Quốc Cường Gia Lai

(NLĐO) - Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án Marina Complex của Quốc Cường Gia Lai theo hướng tăng không gian xanh

Sân bay Đà Nẵng quá tải, thành phố đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ

(NLĐO) - Sân bay Đà Nẵng quá tải do khách tăng 20–30% mỗi năm, thành phố đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ giảm áp lực hạ tầng và nâng chất lượng phục vụ

Đà Nẵng đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bali

(NLĐO) - Ngày 20-3, Đà Nẵng đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bali (Indonesia), trong khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ Minsk (Belarus)

