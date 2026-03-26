Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án bên sông Hàn của Quốc Cường Gia Lai

UBND phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex - của Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng)

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh nằm tại phường Sơn Trà, giáp sông Hàn, đường Lê Văn Duyệt và đất công viên, với tổng diện tích hơn 60.200m², trong đó có hơn 10.000m² mặt nước thuê.

Việc điều chỉnh tập trung tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng, hình thành công viên ven sông và tuyến đi bộ thông thoáng, đảm bảo yếu tố sinh thái, tạo điểm nhấn cảnh quan khu vực sông Hàn.

Dự Marina Complex nằm bên sông Hàn, gần cầu Thuận Phước

Quy hoạch cũng điều chỉnh vỉa hè phía Tây đường Lê Văn Duyệt từ 12m xuống 9m, để mở rộng tuyến đường ven sông từ 8m lên 20m (gồm vỉa hè, lòng đường, đường xe đạp và vỉa hè ven sông) đoạn qua dự án.

Hai khối nhà cao tầng được bố trí vào trung tâm dự án. Các lô đất thấp tầng được phân chia lại, đồng thời điều chỉnh ranh giới thuê mặt nước để tổ chức khu bến thuyền.

Về chỉ tiêu xây dựng, nhà ở liền kề cao tối đa 7 tầng (31m), nhà ở 5 tầng cao tối đa 26m, biệt thự 4 tầng cao tối đa 18,5m. Công trình chung cư hỗn hợp, thương mại dịch vụ cao tối đa 152m; công trình thương mại dịch vụ cao tối đa 45m.

Dự án Marina Complex nằm trên đường Lê Văn Duyệt, do Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, doanh nghiệp này là công ty con của Quốc Cường Gia Lai.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa lần thứ 5 UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 5) đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng). Một góc dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa Theo đó, nội dung tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh như sau: Đến hết tháng 8-2026 triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công. Đến hết tháng 3-2027 triển khai thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng. UBND thành phố giao nhà đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung tại các công văn của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) về chấp thuận và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và nội dung điều chỉnh dự án lần này để khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan. Clip: Phường Tam Kỳ ở Đà Nẵng bắt đầu dẹp lấn chiếm vỉa hè Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án… Dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư. Dự án này từng xảy ra tranh chấp giữa khách hàng đối với chủ đầu tư và đơn vị phân phối là Công ty TNHH Phú Gia Thịnh, phải đưa nhau ra tòa. Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng đã tiến hành thanh tra và ban hành kết luận vào tháng 3-2025, qua đó đã chỉ ra một số tồn tại.



