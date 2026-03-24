Sân bay Đà Nẵng quá tải, thành phố đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa có văn bản gửi các bộ, ngành đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giảm tải cho Sân bay quốc tế Đà Nẵng trong bối cảnh hạ tầng chịu áp lực lớn.

Theo UBND thành phố, lượng khách tăng trưởng 20%–30% mỗi năm khiến sân bay rơi vào tình trạng quá tải.

Năm 2025, nhà ga T1 phục vụ 7,5 triệu khách (vượt công suất 6 triệu), còn T2 đạt 6,8 triệu khách (so với mức 4 triệu).

Việc các chuyến bay quốc tế tập trung vào giờ trưa và đêm muộn gây ùn tắc tại khu vực nhập cảnh, soi chiếu, ảnh hưởng chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Khách quốc tế đến Đà Nẵng tại nhà ga T2

Trước thực trạng này, Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tăng nhân lực, mở tối đa quầy thủ tục và mở rộng hệ thống Autogate nhằm rút ngắn thời gian chờ. Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đẩy nhanh nâng cấp nhà ga, sân đỗ, ứng dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan để đảm bảo thông suốt.

Thành phố cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam điều phối lại khung giờ bay, tránh dồn chuyến vào giờ cao điểm, tăng cường giải pháp công nghệ như check-in trực tuyến, sinh trắc học.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và đơn vị khai thác nhà ga quốc tế tối ưu quy trình vận hành, sắp xếp lại không gian chức năng, bổ sung hạ tầng soi chiếu tại nhà ga nội địa, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thời gian tới.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng (DAD) là cảng hàng không lớn thứ 3 Việt Nam, nằm tại phường Hòa Cường.



Đây là cửa ngõ chính phục vụ du lịch miền Trung, có 2 nhà ga T1 (nội địa) và T2 (quốc tế), hoạt động hiện đại với khả năng phục vụ máy bay cỡ lớn.