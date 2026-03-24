Sân bay Đà Nẵng quá tải, thành phố đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sân bay Đà Nẵng quá tải, thành phố đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ

B.Vân

(NLĐO) - Sân bay Đà Nẵng quá tải do khách tăng 20–30% mỗi năm, thành phố đề nghị các bộ, ngành hỗ trợ giảm áp lực hạ tầng và nâng chất lượng phục vụ

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa có văn bản gửi các bộ, ngành đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giảm tải cho Sân bay quốc tế Đà Nẵng trong bối cảnh hạ tầng chịu áp lực lớn.

Theo UBND thành phố, lượng khách tăng trưởng 20%–30% mỗi năm khiến sân bay rơi vào tình trạng quá tải. 

Năm 2025, nhà ga T1 phục vụ 7,5 triệu khách (vượt công suất 6 triệu), còn T2 đạt 6,8 triệu khách (so với mức 4 triệu). 

Việc các chuyến bay quốc tế tập trung vào giờ trưa và đêm muộn gây ùn tắc tại khu vực nhập cảnh, soi chiếu, ảnh hưởng chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

- Ảnh 1.

Khách quốc tế đến Đà Nẵng tại nhà ga T2

Trước thực trạng này, Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tăng nhân lực, mở tối đa quầy thủ tục và mở rộng hệ thống Autogate nhằm rút ngắn thời gian chờ. Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đẩy nhanh nâng cấp nhà ga, sân đỗ, ứng dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan để đảm bảo thông suốt.

Thành phố cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam điều phối lại khung giờ bay, tránh dồn chuyến vào giờ cao điểm, tăng cường giải pháp công nghệ như check-in trực tuyến, sinh trắc học.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và đơn vị khai thác nhà ga quốc tế tối ưu quy trình vận hành, sắp xếp lại không gian chức năng, bổ sung hạ tầng soi chiếu tại nhà ga nội địa, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thời gian tới.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng (DAD) là cảng hàng không lớn thứ 3 Việt Nam, nằm tại phường Hòa Cường.

Đây là cửa ngõ chính phục vụ du lịch miền Trung, có 2 nhà ga T1 (nội địa) và T2 (quốc tế), hoạt động hiện đại với khả năng phục vụ máy bay cỡ lớn.

Đà Nẵng đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bali

(NLĐO) - Ngày 20-3, Đà Nẵng đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bali (Indonesia), trong khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ Minsk (Belarus)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo