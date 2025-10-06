HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng làm tuyến kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

H. Định- B. Vân

(NLĐO) – Tuyến đường mới sẽ hoàn thiện mạng lưới vành đai phía Tây– Nam, tạo trục giao thông chiến lược kết nối Khu Công nghệ cao với cao tốc La Sơn - Túy Loan.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao) với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Đà Nẵng đầu tư 1.600 tỉ đồng kết nối tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 1.

Tuyến đường mới sẽ kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan tại Đà Nẵng

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Bà Nà và phường Liên Chiểu, có thời gian thực hiện từ 2025 đến 2028.

Cụ thể, tuyến đường có điểm đầu giao với tuyến đường Vành đai phía Tây (VĐPT) thuộc địa phận xã Bà Nà; điểm cuối giao với tuyến nhánh hoàn trả Nam hầm Hải Vân - Túy Loan (thuộc địa phận phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Quy mô đầu tư xây dựng gồm: đường trục chính đô thị theo QCVN 07-4:2023/BXD, vận tốc thiết kế V = 60 km/giờ; mặt đường cấp cao A1; tải trọng thiết kế trục 100 kN, công trình trên tuyến HL93.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính theo đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời hoàn chỉnh tuyến vành đai chất lượng cao ở phía Nam và phía Tây thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại trong nội thị, liên đô thị và kết nối các khu kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng.

Dự án cũng giúp phát huy hiệu quả đầu tư các công trình trọng điểm, kết nối Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp Hòa Ninh… với các trục giao thông chính của thành phố, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa từ Cảng Liên Chiểu đi về phía Nam, phía Tây thành phố và ngược lại.

Bên cạnh đó, dự án sẽ hình thành tuyến tránh Quốc lộ 1 qua khu vực nội thị thành phố, thay thế cho tuyến tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) được nâng cấp, mở rộng thành đường cao tốc; qua đó góp phần giảm tải cho các trục giao thông trung tâm, đặc biệt trong giờ cao điểm, và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đà Nẵng phấn đấu làm xong Quốc lộ 14D hơn 4.500 tỉ trong năm 2027

Đà Nẵng phấn đấu làm xong Quốc lộ 14D hơn 4.500 tỉ trong năm 2027

Lãnh đạo Đà Nẵng: Đừng để đường ngàn tỉ làm xong 2-3 năm hư hỏng

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý về chất lượng công trình, cảnh báo nếu làm xong 2-3 năm mà đường hư thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Đà Nẵng: Đừng để đường ngàn tỉ làm xong 2-3 năm hư hỏng

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý về chất lượng công trình, cảnh báo nếu làm xong 2-3 năm mà đường hư thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

Đà Nẵng sẽ có dự án du lịch đường thủy nội địa gần 10.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

