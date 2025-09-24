Lãnh đạo Đà Nẵng: Đừng để đường ngàn tỉ làm xong 2-3 năm hư hỏng

Chiều 24-9, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là Ban Giao thông Quảng Nam, trực thuộc UBND TP Đà Nẵng) và đại diện các sở, ngành - về các dự án trọng điểm do Ban Giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Giao thông Quảng Nam, cho biết Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) quyết định chủ trương đầu tư ngày 4-6-2025.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.518 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025-2027; tổng chiều dài thực tế khoảng 74,4 km.

Chủ đầu tư đang triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, dự kiến hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 9-2025.

Ban Giao thông Quảng Nam đề nghị các sở, ngành cùng vào cuộc hỗ trợ tích cực, để hoàn thành các thủ tục, phê duyệt dự án trong tháng 10-2025, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công vào tháng 2-2026 và đấu thầu xây lắp, khởi công vào tháng 4-2026.

Để rút ngắn thời gian thực hiện nhằm kịp khởi công dự án trong năm 2026 và giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao, Ban Giao thông Quảng Nam đề nghị UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương áp dụng hình thức đấu thầu EC (thiết kế và thi công xây dựng công trình).

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, báo cáo tại buổi làm việc

Chủ đầu tư cũng kiến nghị liên quan phạm vi dự án ảnh hưởng 1,21 ha phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, bởi nếu điều chỉnh hướng tuyến sẽ phát sinh chi phí cao hơn.

Điều chỉnh hướng tuyến, tuyệt đối không xâm phạm rừng đặc dụng

Ông Trần Nam Hưng cho biết đây là dự án rất quan trọng, trọng điểm, cấp bách của TP Đà Nẵng hiện nay. Ông yêu cầu chủ đầu tư và các sở ngành phải thường xuyên phối hợp tháo gỡ các vướng mắc. Theo cam kết của TP Đà Nẵng thì phải giải ngân hết 500 tỉ đồng vốn Trung ương giao trong năm 2025, không được để mất vốn.

Theo ông Hưng, nội dung quan trọng nhất, quyết định đến các việc tiếp theo là phải phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án trước ngày 30-10. Việc này thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đòi hỏi chủ đầu tư và các ban, ngành phải sớm hoàn thiện các thủ tục để được phê duyệt ĐTM.

Đối với phạm vi dự án ảnh hưởng đến đất rừng, ông Hưng yêu cầu tuyệt đối không được đụng vào diện tích rừng được bảo vệ nghiêm ngặt mà phải khẩn trương điều chỉnh hướng tuyến cho phù hơp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý về chất lượng công trình. Tuyến đường 14D lượng phương tiện từ Thái Lan, Lào lưu thông lớn, các xe chở quặng với tải trọng lên đến 60 tấn, nguy cơ "phá" đường rất lớn. Vì vậy, khâu thiết kế kết cấu mặt đường, giám sát, thi công dự án phải đúng tiêu chuẩn, đảm bảo đường phải bền vững.

"Để đường làm xong 2-3 năm sau hư hỏng thì các đồng chí phải chịu trách nhiệm hoàn toàn" – ông Trần Nam Hưng cảnh báo.

Về đề xuất chủ trương áp dụng hình thức đấu thầu EC, ông Hưng cho biết nội dung này thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là các thủ tục phải hoàn thành để phê duyệt dự án trước ngày 30-10 mới có thể thực hiện được.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng ý đề xuất thành lập tổ công tác chuyên trách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục dự án - do một Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng.