Kế hoạch mở đường đồ sộ ở Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị

TP Đà Nẵng, TP Huế và tỉnh Quảng Trị là 3 địa phương nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây - tuyến đường quốc tế kết nối Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Hàng loạt dự án giao thông chiến lược đang được triển khai tại 3 địa phương này để kết nối miền duyên hải với Tây Nguyên, cửa khẩu và cảng biển sẽ mở ra không gian phát triển mới.

Đẩy mạnh trục liên kết vùng

Sau khi hợp nhất cùng Quảng Nam, TP Đà Nẵng đứng trước cơ hội phát triển lớn hơn nhưng cũng đối diện nhiều thách thức về hạ tầng giao thông. Nếu như khu vực TP Đà Nẵng cũ có mạng lưới giao thông tương đối phát triển thì vùng phía Tây sau hợp nhất địa hình đồi núi phức tạp, việc đi lại vẫn còn khó khăn.

Để khắc phục hạn chế, Đà Nẵng đang triển khai các trục giao thông xương sống kết nối Đông - Tây, mở rộng hành lang vận tải từ cửa khẩu biên giới với Lào đến cảng biển, phục vụ phát triển kinh tế và giao thương quốc tế.

Hiện nay, Đà Nẵng đang đẩy mạnh tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung trên tuyến Quốc lộ (QL) 40B - tuyến huyết mạch quan trọng kéo dài 147,4 km, bắt đầu từ biển Tam Thanh lên giáp tỉnh Kon Tum cũ.

Trên hành lang kinh tế Đông - Tây, nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm cũng được quan tâm đầu tư. Trong đó, QL14D đã được Thủ tướng thống nhất chủ trương đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 4.500 tỉ đồng, đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục để khởi công vào cuối năm 2025. Trong khi đó, tuyến QL14B đang được nâng cấp, mở rộng thành 6 làn xe (đoạn TP Đà Nẵng cũ) và hiện tiếp tục đề xuất chủ trương đầu tư đoạn còn lại qua tỉnh Quảng Nam cũ.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII trình Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đà Nẵng xác định ưu tiên hoàn thiện và nâng cấp các tuyến đường bộ huyết mạch, kết nối liên vùng Đông - Tây, giữa trung tâm Đà Nẵng với các huyện, thị xã của Quảng Nam cũ, đặc biệt là khu vực miền núi.

Điều này không chỉ giúp giảm thời gian di chuyển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận chuyển nông sản, thu hút du lịch sinh thái. Đà Nẵng cũng sẽ phối hợp đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi - Bờ Y; mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang xúc tiến triển khai một số tuyến đường sắt đô thị (mô hình LRT và MRT) kết nối trung tâm với Hội An Đông, Quảng Phú, Chu Lai…

Với việc tập trung triển khai các trục giao thông chiến lược, TP Đà Nẵng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi kết nối vùng Đông - Tây mà còn phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho toàn thành phố và khu vực miền Trung.

Khẩn trương với quốc lộ, cao tốc

Đến nay, TP Huế vẫn chưa có tuyến đường thật sự đủ "đẳng cấp" để kết nối biên giới Việt - Lào về vùng cảng biển. Trong khi đó, theo định hướng quy hoạch và đầu tư phát triển cảng biển của Huế, khu bến Phong Điền đến năm 2030 có quy mô phát triển 8 - 12 cầu cảng với tổng chiều dài 1.250 - 2.620 m, năng lực thông quan 6 - 11 triệu tấn.

Theo UBND TP Huế, cảng Phong Điền thuộc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND TP Huế đang kêu gọi đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các bến cảng thuộc khu bến Phong Điền.

TP Huế cần khoảng 5.500 tỉ đồng để mở rộng tuyến đường 71 cũ (Quốc lộ 49F) đoạn Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYÊN THẢO

Tuyến QL49F (đường 71 cũ) là con đường ngắn nhất nối bến cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài (huyện A Lưới cũ) dài khoảng 100 km, từng hình thành trên nền đường chiến tranh. Trải qua nhiều thập niên, một số đoạn đã được nâng cấp, nhưng còn hơn 70 km từ QL1 đến đường Hồ Chí Minh vẫn hẹp, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đặc biệt ở khu vực đồi núi dốc, một bên vực sâu, một bên núi cao. Vào mùa mưa lũ, các khe suối tạo dòng chảy xiết khiến tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và mất an toàn.

Đường cứu hộ - cứu nạn Phong Điền kết nối khu quy hoạch cảng Phong Điền với Quốc lộ 1 đã hoàn thành. Ảnh: QUANG NHẬT

Để giải quyết trước mắt, cuối tháng 8-2025, TP Huế đã chính thức đưa tuyến đường cứu hộ - cứu nạn Phong Điền kết nối khu quy hoạch bến cảng đến QL1 với chiều dài 17 km vào sử dụng. Đoạn cuối tuyến từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Hồng Vân dài khoảng 13 km đã được Bộ Xây dựng nâng cấp mở rộng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Về lâu dài, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vào ngày 29-7, Ban Thường vụ Thành ủy Huế kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ Huế xây dựng tuyến QL49F đoạn từ QL1 đến đường Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026 - 2030 dài khoảng 70 km với kinh phí 5.500 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, khẳng định việc đầu tư tuyến đường này sẽ tạo động lực thu hút nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lan tỏa hiệu quả liên kết vùng, giúp nước bạn Lào tiếp cận cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế độc lập.

Ở Quảng Trị, ngày 6-8 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký bổ sung dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) vào danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo có tốc độ thiết kế là 100 km/giờ với quy mô 4 làn xe; tổng chiều dài tuyến 56 km, kết nối từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 13.939 tỉ đồng và được cơ cấu từ nguồn vốn của ngân sách nhà nước, nhà đầu tư huy động.

Tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo khi hoàn thành sẽ kết nối hệ thống các trục đường huyết mạch quốc gia đến với cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuận tiện hơn; qua đó, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kết nối với các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Trong thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND TP Huế xem xét, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các tuyến đường đề xuất. Trường hợp còn khó khăn, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH