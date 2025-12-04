HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai

B.Vân

(NLĐO) - Với đề xuất trên, thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư các công trình hạ tầng phòng chống thiên tai trong đó có các khu tái định cư cho dân

Trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây về thiệt hại do mưa lũ, UBND TP Đà Nẵng đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, thành phố đề xuất Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai với tổng số tiền là 4.300 tỉ đồng. 

Trong đó, ưu tiên cho một số dự án cấp thiết như: dự án chống sạt lở cấp bờ biển Hội An, tổng chiều dài 5.000m với tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng; dự án khắc phục xói lở khẩn cấp bờ biển tại thôn Trung Phường, xã Duy Nghĩa, với chiều dài khoảng 1km, kinh phí dự kiến 200 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí thực hiện khắc phục khẩn cấp một số đoạn sạt lở nặng trong lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với tổng kinh phí 800 tỉ.

Đà Nẵng đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.300 tỉ đồng để ứng phó thiên tai - Ảnh 1.

Bờ biển An Bàng thuộc phường Hội An Tây bị sạt lở nghiêm trọng

Ngoài ra, thành phố cũng dự tính đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, các khu tái định cư tập trung để bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai. 

Ở khu vực đồng bằng, trung du, thành phố dự kiến xây dựng 94 khu tái định cư cho khoảng 1.665 hộ, với tổng kinh phí 1.200 tỉ đồng. Ở khu vực miền núi sẽ xây dựng 52 khu tái định cư cho khoảng 1.682 hộ, với tổng kinh phí 600 tỉ đồng.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, đợt mưa lũ diễn ra trên địa bàn từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây ra thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 1.300 tỉ đồng. 

Trong đó có 78 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 540 nhà hư hỏng. Tại phường Hội An Tây, Hội An Đông xảy ra tình trạng sạt lở bờ biển; bờ kè An Lương ở xã Duy Nghĩa sạt lở 4 vị trí khoảng 75m. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực miền núi bị hư hỏng nặng...

(NLĐO) – Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho rằng quá trình thi công tại công trình xây dựng đã có sơ suất, dẫn đến sụt lún tạo "hố tử thần".

(NLĐO) - Camera an ninh ghi lại cảnh sụt lở tạo thành "hố tử thần" ở Đà Nẵng, khiến 2 ô tô con cùng 1 công nhân rơi xuống hố.

(NLĐO) - Ông Lê Trí Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng sau hội nghị hiệp thương

thiên tai Đà Nẵng
