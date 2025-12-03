Ông Lê Trí Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Ngày 3-12, hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa I đã thống nhất hiệp thương, cử ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5-8-1970; quê xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ông từng là Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũ. Sau sáp nhập, ông giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm: Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động; bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân; ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Ba Phó Chủ tịch chuyên trách đương nhiệm: ông Nguyễn Phi Hùng, bà Trần Thị Mẫn và bà Nguyễn Thị Thanh Phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh đại hội đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ, năng động của Đà Nẵng.

Ông ghi nhận Mặt trận các cấp đã thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, phát huy sức dân và giữ vững vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền, ngày càng gắn bó với nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ thành phố với mô hình mới cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, đồng hành cùng hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính, công nghiệp, logistics và du lịch của khu vực. Mặt trận phải đổi mới hoạt động, nâng cao giám sát, phản biện, chuyển đổi số, bảo đảm không bỏ sót ý kiến dân và xây dựng khu dân cư "đoàn kết – ấm no – hạnh phúc".