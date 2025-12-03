Ông Lê Trí Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Lê Trí Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Ông Lê Trí Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng sau hội nghị hiệp thương

Ngày 3-12, hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa I đã thống nhất hiệp thương, cử ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5-8-1970; quê xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ông từng là Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũ. Sau sáp nhập, ông giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Ông Lê Trí Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm: Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động; bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân; ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Ba Phó Chủ tịch chuyên trách đương nhiệm: ông Nguyễn Phi Hùng, bà Trần Thị Mẫnbà Nguyễn Thị Thanh Phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh đại hội đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ, năng động của Đà Nẵng.

Ông ghi nhận Mặt trận các cấp đã thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, phát huy sức dân và giữ vững vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền, ngày càng gắn bó với nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ thành phố với mô hình mới cần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, đồng hành cùng hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính, công nghiệp, logistics và du lịch của khu vực. Mặt trận phải đổi mới hoạt động, nâng cao giám sát, phản biện, chuyển đổi số, bảo đảm không bỏ sót ý kiến dân và xây dựng khu dân cư "đoàn kết – ấm no – hạnh phúc".

Tin liên quan

Đà Nẵng: Dự án Quốc lộ 14B chậm tiến độ, chủ đầu tư nói năng lực nhà thầu còn hạn chế

Đà Nẵng: Dự án Quốc lộ 14B chậm tiến độ, chủ đầu tư nói năng lực nhà thầu còn hạn chế

(NLĐO) - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ ra 3 nguyên nhân làm dự án nâng cấp Quốc lộ 14B bị chậm tiến độ, trong đó có năng lực nhà thầu

Đà Nẵng nói gì về đề xuất thay cụm từ "xả lũ" bằng "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu"?

(NLĐO) - Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, mọi giai đoạn điều tiết lũ đều thực hiện qua tràn xả sâu nên cần thiết xoá cụm từ "xả lũ"

Đà Nẵng lên tiếng về hàng loạt cao ốc chen chúc mọc lên bên sông Hàn

(NLĐO) - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định các quy hoạch phân khu đã tính toán đến mật độ dân số nhằm đảm bảo cân đối hạ tầng

Đà Nẵng Lê Trí Thanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo