Ngày 25-3, hai mô hình linh vật ngựa ở TP Đà Nẵng được các công nhân di dời khỏi vị trí trang trí hoa Tết.

Linh vật "kim mã hợp nhất" trước đây đặt tại khu vực cầu chữ T (đường Bạch Đằng, phường Hải Châu) đã được di chuyển về hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, cạnh toà nhà Trung tâm Hành chính thành phố, đường Trần Phú, phường Hải Châu.

Linh vật này được tạo hình thân ngựa ghép từ các khối chữ nghệ thuật, mang tên của 94 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố sau sắp xếp, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Linh vật "kim mã 4.0" từng đặt tại sàn cảnh quan phía Nam đuôi cầu Rồng sẽ được bố trí lại tại khu vực vỉa hè trước cầu chữ T, đường Bạch Đằng, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng.

Linh vật ngựa này có kích thước cao khoảng 4,3m, dài 5,1m, rộng 2,6m, được thiết kế theo phong cách đương đại với hình tượng ngựa máy, thể hiện tinh thần đổi mới, tốc độ và khả năng thích ứng, phát triển của thành phố.

Sáng cùng ngày, công nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối, đấu nối hệ thống điện chiếu sáng của các mô hình vào hệ thống chiếu sáng công cộng.

Việc trang trí hai linh vật ngựa này tại vị trí mới sẽ duy trì đến hết tháng 9

Theo phương án của UBND TP Đà Nẵng, các mô hình trang trí sẽ được duy trì đến hết tháng 9 nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Đối với các mô hình linh vật quy mô nhỏ, thành phố cho phép các trường học tiếp nhận, trang trí trong khuôn viên.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng đầu tư 14 vị trí trang trí hoa và điện chiếu sáng tại các khu vực trung tâm và các trục đường chính. Hai linh vật ngựa nói trên do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) thiết kế, thi công là điểm nhấn của dự án này và thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, việc di dời, sắp xếp lại 2 mô hình linh vật "kim mã" sẽ hoàn thành trước ngày 28-3 để phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2026).

