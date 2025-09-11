Ngày 11-9, lãnh đạo phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết công an phường này vừa có quyết định xử phạt 4 trường hợp, đều là tài xế lái xe tải, có hành vi đổ chất thải rắn trái phép tại một số khu vực đất trống trên địa bàn phường.

Các khu vực này Báo Người Lao Động đã có phản ánh về tình trạng nhếch nhác bởi lượng lớn rác thải, xà bần được đưa về tập kết trái phép.

Mỗi cá nhân bị phạt 3,5 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng môi trường, đồng thời thu gom, chuyển giao chất thải cho đơn vị chức năng xử lý. Các quyết định xử phạt do Trung tá Trần Văn Tuấn – Phó Trưởng Công an phường Hòa Khánh - ký ban hành, yêu cầu chấp hành trong 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Xe tải đổ chất thải rắn trái phép bị lực lượng chức năng phường Hòa Khánh xử phạt

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, cho biết, công tác xử lý rác thải xây dựng và xà bần hiện gặp nhiều khó khăn do lực lượng còn mỏng, trong khi tình trạng đổ trộm diễn ra phức tạp, đặc biệt về ban đêm. Trước đây, phường từng phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) để phát hiện, xử lý vi phạm, song tình trạng vẫn tái diễn.

Theo ông Bắc, phường sẽ triển khai hai giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường phối hợp với công an và các lực lượng liên quan để kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm.

Bãi rác lộ thiên ở cuối đường Hoàng Thị Loan vẫn chưa được xử lý, ảnh chụp chiều 10-9

Ngoài ra, phường sẽ nghiên cứu tổ chức điểm tập kết tạm, tiêu chí lựa chọn phù hợp, xa khu dân cư, có biện pháp rào chắn để tiếp nhận rác thải xây dựng.

Hiện, phường đang khảo sát một số vị trí để làm điểm tập kết tạm, đồng thời tính toán mức phí hợp lý, tránh phát sinh chi phí quá cao khiến người dân tiếp tục đổ trộm.

Rác thải bủa vây khu vực gần bờ kênh đường Nguyễn Xí, phường Hòa Khánh

Đối với điểm tập kết rác tự phát mà Báo Người Lao Động phản ánh, ông Bắc cho biết Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường đã lập đoàn kiểm tra và xác nhận có khối lượng rác thải, xà bần tương đối lớn. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Công ty TNHH MTV Kim Thu Phát có phương án xử lý các vị trí trên, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, tại nhiều tuyến đường ở phường Hòa Khánh, rác sinh hoạt và xà bần xây dựng bị đổ trộm, chất thành từng đống lớn, gây ô nhiễm và mất mỹ quan.



Nhiều điểm như cuối đường Hoàng Thị Loan, Ngô Sĩ Liên, Trần Triệu Luật trở thành bãi rác lộ thiên, dù đã có biển cấm. Người dân phản ánh tình trạng diễn ra cả ngày lẫn đêm, thậm chí có nơi còn đốt rác, gây khói bụi nghiêm trọng.