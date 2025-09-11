HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đà Nẵng: Đổ trộm chất thải rắn, 4 người bị phạt và buộc dọn sạch hiện trường

B.Vân

(NLĐO) - Phường Hòa Khánh, Đà Nẵng siết chặt kiểm tra, triển khai điểm tập kết tạm để ngăn rác thải xây dựng tràn lan.

Ngày 11-9, lãnh đạo phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết công an phường này vừa có quyết định xử phạt 4 trường hợp, đều là tài xế lái xe tải, có hành vi đổ chất thải rắn trái phép tại một số khu vực đất trống trên địa bàn phường. 

Các khu vực này Báo Người Lao Động đã có phản ánh về tình trạng nhếch nhác bởi lượng lớn rác thải, xà bần được đưa về tập kết trái phép.

Mỗi cá nhân bị phạt 3,5 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng môi trường, đồng thời thu gom, chuyển giao chất thải cho đơn vị chức năng xử lý. Các quyết định xử phạt do Trung tá Trần Văn Tuấn – Phó Trưởng Công an phường Hòa Khánh - ký ban hành, yêu cầu chấp hành trong 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Đà Nẵng xử phạt đổ trộm chất thải rắn , 4 tài xế bị phạt nặng - Ảnh 1.

Xe tải đổ chất thải rắn trái phép bị lực lượng chức năng phường Hòa Khánh xử phạt

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, cho biết, công tác xử lý rác thải xây dựng và xà bần hiện gặp nhiều khó khăn do lực lượng còn mỏng, trong khi tình trạng đổ trộm diễn ra phức tạp, đặc biệt về ban đêm. Trước đây, phường từng phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) để phát hiện, xử lý vi phạm, song tình trạng vẫn tái diễn.

Theo ông Bắc, phường sẽ triển khai hai giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường phối hợp với công an và các lực lượng liên quan để kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm.

Đà Nẵng xử phạt đổ trộm chất thải rắn , 4 tài xế bị phạt nặng - Ảnh 2.

Bãi rác lộ thiên ở cuối đường Hoàng Thị Loan vẫn chưa được xử lý, ảnh chụp chiều 10-9

Ngoài ra, phường sẽ nghiên cứu tổ chức điểm tập kết tạm, tiêu chí lựa chọn phù hợp, xa khu dân cư, có biện pháp rào chắn để tiếp nhận rác thải xây dựng.

Hiện, phường đang khảo sát một số vị trí để làm điểm tập kết tạm, đồng thời tính toán mức phí hợp lý, tránh phát sinh chi phí quá cao khiến người dân tiếp tục đổ trộm.

Đà Nẵng xử phạt đổ trộm chất thải rắn , 4 tài xế bị phạt nặng - Ảnh 3.

Rác thải bủa vây khu vực gần bờ kênh đường Nguyễn Xí, phường Hòa Khánh

Đối với điểm tập kết rác tự phát mà Báo Người Lao Động phản ánh, ông Bắc cho biết Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường đã lập đoàn kiểm tra và xác nhận có khối lượng rác thải, xà bần tương đối lớn. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Công ty TNHH MTV Kim Thu Phát có phương án xử lý các vị trí trên, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, tại nhiều tuyến đường ở phường Hòa Khánh, rác sinh hoạt và xà bần xây dựng bị đổ trộm, chất thành từng đống lớn, gây ô nhiễm và mất mỹ quan.

Nhiều điểm như cuối đường Hoàng Thị Loan, Ngô Sĩ Liên, Trần Triệu Luật trở thành bãi rác lộ thiên, dù đã có biển cấm. Người dân phản ánh tình trạng diễn ra cả ngày lẫn đêm, thậm chí có nơi còn đốt rác, gây khói bụi nghiêm trọng.

Tin liên quan

Người dân Đà Nẵng có nơi lội nước sau 30 phút mưa

Người dân Đà Nẵng có nơi lội nước sau 30 phút mưa

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài hơn 30 phút khiến một vài tuyến phố ở vùng trũng của Đà Nẵng ngập cục bộ, người dân vất vả di chuyển.

Đà Nẵng: Hiệu phó trường tiểu học giải thích về lý do không tái ký hợp đồng với 10 quản sinh

(NLĐO) - Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh - Đà Nẵng tuyển dụng 10 quản sinh mới để thay người cũ vì họ không đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ bán trú

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Một cựu nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần ở TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của nhiều người.

Đà Nẵng rác thải xà bần phường Hoà Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo