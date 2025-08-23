Những ngày qua, nhiều khu vực tại phường Hoà Khánh đang trở thành "điểm nóng" về rác thải, xà bần đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường.
Theo ghi nhận, tại cuối đường Hoàng Thị Loan, một bãi rác lộ thiên án ngữ ngay vỉa hè và khu đất trống, chất đầy xà bần, phế thải xây dựng xen lẫn rác sinh hoạt.
Rác thải bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở cuối đường Ngô Sĩ Liên, nơi từng đống rác, gạch đá bị đổ trộm, sau đó được xe ủi san phẳng để tạo mặt bằng rồi tiếp tục chất thêm lên phía trên, biến nơi đây thành một "núi rác" khổng lồ.
Ông H.V.T, người dân tổ 68 phường Hoà Khánh, cho biết: "Do khu vực này dân cư còn thưa thớt nên nhiều đối tượng lợi dụng ban đêm đưa xe tải đến đổ xà bần, rác thải. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn tái diễn".
Không chỉ vậy, tại đường Trần Triệu Luật – đoạn giao với Gò Nãy 5, một bãi đất trống rộng hơn 300m² cũng bị biến thành điểm tập kết xà bần suốt thời gian dài mà chưa được xử lý. Cách đó không xa, ở giao lộ Trần Triệu Luật – Gò Nãy 6, nhiều hộ dân còn mang rác sinh hoạt ra đổ ven đường, thậm chí đốt rác tại chỗ, gây khói bụi và ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
Trước thực trạng này, lãnh đạo phường Hoà Khánh cho biết đã nắm thông tin và sẽ giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiến hành kiểm tra, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)