Bạn đọc

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời

B.Vân

(NLĐO) - Rác thải, xà bần đổ trộm bủa vây nhiều tuyến đường ở phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng gây ô nhiễm

Những ngày qua, nhiều khu vực tại phường Hoà Khánh đang trở thành "điểm nóng" về rác thải, xà bần đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận, tại cuối đường Hoàng Thị Loan, một bãi rác lộ thiên án ngữ ngay vỉa hè và khu đất trống, chất đầy xà bần, phế thải xây dựng xen lẫn rác sinh hoạt. 

Rác thải bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 1.

Bãi rác thải án ngữ ngay bên đường Hoàng Thị Loan, sát cạnh khu dân cư

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 2.

Rác thải tràn cả ra đường gây cảnh nhếch nhác

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 3.

Khu vực này thuộc phường Hoà Minh cũ, địa phương đã cắm bảng cấm đổ rác thải nhưng thực trạng trên vẫn diễn ra

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở cuối đường Ngô Sĩ Liên, nơi từng đống rác, gạch đá bị đổ trộm, sau đó được xe ủi san phẳng để tạo mặt bằng rồi tiếp tục chất thêm lên phía trên, biến nơi đây thành một "núi rác" khổng lồ.

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 4.

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 5.

Bãi rác thải, xà bần được san lấp ở khu đất trống cuối đường Ngô Sĩ Liên, phường Hoà Khánh

Ông H.V.T, người dân tổ 68 phường Hoà Khánh, cho biết: "Do khu vực này dân cư còn thưa thớt nên nhiều đối tượng lợi dụng ban đêm đưa xe tải đến đổ xà bần, rác thải. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn tái diễn".

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 6.

Ở cuối đường Trần Triệu Luật, phế thải xây dựng được tập kết trái phép khiến người dân bức xúc

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 7.

Cạnh bãi phế thải này là hai khu chung cư

Không chỉ vậy, tại đường Trần Triệu Luật – đoạn giao với Gò Nãy 5, một bãi đất trống rộng hơn 300m² cũng bị biến thành điểm tập kết xà bần suốt thời gian dài mà chưa được xử lý. Cách đó không xa, ở giao lộ Trần Triệu Luật – Gò Nãy 6, nhiều hộ dân còn mang rác sinh hoạt ra đổ ven đường, thậm chí đốt rác tại chỗ, gây khói bụi và ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 8.

Đốt rác gây ô nhiễm khu dân cư

Rác thải, xà bần bủa vây khu dân cư ở phường Hoà Khánh, người dân than trời - Ảnh 9.

Rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ tràn ra đường ở Trần Triệu Luật - Gò Nảy 6

Trước thực trạng này, lãnh đạo phường Hoà Khánh cho biết đã nắm thông tin và sẽ giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiến hành kiểm tra, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý trong thời gian sớm nhất.

Đà Nẵng rác thải phường Hoà Khánh
    Thông báo