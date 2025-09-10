Người dân Đà Nẵng có nơi lội nước sau 30 phút mưa

Tối 10-9, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống Đà Nẵng khiến một số tuyến đường ở vùng trũng rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận, mưa lớn bắt đầu lúc 19 giờ. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, vài tuyến phố trung tâm như Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hải Phòng, Quang Trung… cũng bị ngập. Người dân phải vất vả điều khiển phương tiện, một số chọn cách đi lên vỉa hè để tránh đoạn ngập nặng.

Nhiều tuyến phố ở vùng trũng của Đà Nẵng ngập cục bộ trong cơn mua tối 10-9

Tuyến đường Lê Duẩn, đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến Hùng Vương ngập nước khiến các phương tiện di chuyển khó khăn

Tại đường Lê Duẩn, tình trạng ngập khiến nhiều xe chết máy. Trên đường Quang Trung, đoạn trước Trường THCS Nguyễn Huệ, nhiều phương tiện buộc phải dắt bộ qua khu vực nước sâu. Đường Nguyễn Văn Linh hướng ra sân bay cũng xảy ra ngập cục bộ, gây ùn ứ.

Khu vực trước Bệnh viện Đà Nẵng cũng bị ngập, nhiều phương tiện chết máy

Đường Quang Trung là một trong các điểm ngập thường xuyên khi có mưa lớn

Tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, trong lúc mưa lớn, một cây xanh bất ngờ gãy đổ, hất tung trụ sắt gia cố và đè lên xe máy. Chiếc xe bị hư hỏng nhưng may mắn không xảy thương vong. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường.

Cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh

Đến khoảng 19 giờ 50 phút, mưa giảm dần, nước bắt đầu rút ở một số điểm. Đây là lần thứ 3 TP Đà Nẵng xảy ra tình trạng ngập cục bộ nhiều tuyến đường sau mưa lớn trong vòng 3 tháng qua.

Trước đó, các ngày 11-6 và 5-7, thành phố cũng ghi nhận tình trạng tương tự, đặc biệt đợt mưa do ảnh hưởng bão số 1 (Wutip) đã khiến nhiều tuyến phố chìm sâu trong nước.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ 15 đến 17 giờ ngày 10-9), Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to.