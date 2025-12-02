HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng: Dự án Quốc lộ 14B chậm tiến độ, chủ đầu tư nói năng lực nhà thầu còn hạn chế

B.Vân

(NLĐO) - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ ra 3 nguyên nhân làm dự án nâng cấp Quốc lộ 14B bị chậm tiến độ, trong đó có năng lực nhà thầu

Tại buổi họp báo chiều 2-12, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B hiện đang chậm tiến độ.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025 hoặc chậm nhất vào quý I-2026. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Nam khẳng định việc hoàn thành dự án trong cuối năm là không thể.

Thành phố sẽ báo cáo với Bộ Xây dựng, đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành dự án sang quý I hoặc quý II của năm 2026.

Đà Nẵng: Dự án Quốc lộ 14B chậm tiến độ do năng lực nhà thầu hạn chế - Ảnh 1.

Phương tiện lưu thông ì ạch qua đoạn đang thi công nâng cấp Quốc lộ 14B thuộc xã Hòa Tiến

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ ra ba nguyên nhân làm chậm tiến độ. Đầu tiên là việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Chiều dài toàn tuyến hơn 7km nhưng có khối lượng giải phóng mặt bằng là "cực lớn" do dân cư sinh sống dày đặc hai bên tuyến. Tổng số hồ sơ phải giải tỏa lên đến 1.082 hồ sơ.

Ông Nam cho rằng thời gian qua, các đơn vị liên quan đã nỗ lực giải phóng mặt bằng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi sang chính quyền địa phương hai cấp. Đến hiện tại, còn 75 hồ sơ chưa hoàn tất. Thành phố và các địa phương thống nhất, từ nay đến cuối năm sẽ bàn giao dứt điểm mặt bằng để thi công dự án.

Song song đó, Giám đốc Sở Xây dựng cũng thẳng thắn nhận định, năng lực thi công của nhà thầu tại dự án này còn hạn chế. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc dự án bị chậm tiến độ.

Ngoài ra, dự án còn gặp khó trong việc tìm nguồn đất đắp do cao độ của tuyến cao hơn nhiều so với hai bên. Thời gian qua, Sở Xây dựng tập trung tháo gỡ, hỗ trợ nhà thầu để đảm bảo nguồn vật liệu triển khai phần nền đường chính.

Về vốn đầu tư dự án, ông Nam khẳng định không tăng chi phí xây lắp. Tuy nhiên, chi phí giải phóng mặt bằng tăng so với dự tính trước đó. Nguyên nhân tăng là do thành phố điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ người dân.

Đặc thù tuyến Quốc lộ 14B cũ là người dân sinh sống lâu năm, quá trình phát triển đô thị làm phát sinh nhiều yếu tố liên quan đến tái định cư và hỗ trợ hạ tầng. Theo ông Nam, chi phí tăng thêm tại dự án này ước khoảng 187 tỉ đồng.

UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo vấn đề trên và được Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất. Sở Tài chính cũng tham mưu trình HĐND thành phố bố trí bổ sung vốn bồi thường vào kinh phí xây dựng dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B được thực hiện trên địa bàn qua 3 xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến, tổng chiều dài hơn 7,5km. Dự kiến tổng vốn được công bố ban đầu là hơn 788 tỉ đồng.

Chủ đầu tư dự án là Sở GTVT TP Đà Nẵng, nay là Sở Xây dựng; tư vấn quản lý dự án là Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ECC; nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán là Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5; nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP tập đoàn CIENCO4.

Toàn tuyến Quốc lộ 14B, tổng chiều dài 73km, điểm đầu tại cảng Tiên Sa thuộc phường Sơn Trà, điểm cuối tại xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng).


Tin liên quan

Đà Nẵng nói gì về đề xuất thay cụm từ "xả lũ" bằng "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu"?

Đà Nẵng nói gì về đề xuất thay cụm từ "xả lũ" bằng "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu"?

(NLĐO) - Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, mọi giai đoạn điều tiết lũ đều thực hiện qua tràn xả sâu nên cần thiết xoá cụm từ "xả lũ"

Đà Nẵng lên tiếng về hàng loạt cao ốc chen chúc mọc lên bên sông Hàn

(NLĐO) - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định các quy hoạch phân khu đã tính toán đến mật độ dân số nhằm đảm bảo cân đối hạ tầng

Tìm nguồn phát tán mùi “hôi hèm” khắp một khu vực thuộc phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

(NLĐO) – Người dân sống gần khu công nghiệp Hòa Khánh phản ánh mùi hôi hèm nồng nặc trong không khí, nghi ngờ có đơn vị xả thải trái quy định.

