Tại họp báo chiều 2-12, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, đã thông tin xoay quanh việc ven sông Hàn của thành phố hiện có nhiều cao ốc đang được xây dựng.

Theo ông, đây là tín hiệu thể hiện sự phát triển. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Xây dựng cũng thừa nhận, số lượng các công trình cao tầng tăng lên cũng khiến công tác quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện của ngành xây dựng sẽ "vất vả hơn".

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, trả lời tại buổi họp báo

Ông Nam cho biết công tác quy hoạch của Đà Nẵng hiện được triển khai trên địa bàn mới sau khi điều chỉnh địa giới. "Quy hoạch hiện trạng chúng ta đang có là Quy hoạch 359 phê duyệt năm 2022. Theo quy hoạch này, đô thị chúng ta có 9 phân khu, hiện nay thành phố đã phê duyệt hoàn chỉnh cả 9 phân khu" - ông nói.



Theo Giám đốc Sở Xây dựng, trong quá trình phê duyệt các phân khu, thành phố đã đánh giá đầy đủ hai nhóm hạ tầng: hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, công viên, văn hóa...) và hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải).

Về cơ bản, các phân khu sẽ được phê duyệt dân số theo từng ô quy hoạch được khống chế ở bên trong. "Dân số trong phân khu luôn được giới hạn để bảo đảm cân đối hạ tầng. Đây là nội dung đã được xem xét đầy đủ trong quá trình lập quy hoạch" - ông Nam nói thêm.

Theo người đứng đầu Sở Xây dựng, sau khi hợp nhất địa giới, áp lực đô thị thể hiện rõ hơn. "Trong cảm quan chung, chúng tôi nhận thấy đường phố đông đúc hơn, các nút giao thông xảy ra ùn tắc nhiều hơn và áp lực lên hạ tầng kỹ thuật – đặc biệt là giao thông – thể hiện rất rõ" - ông Nam nói.

Hàng loạt tòa cao ốc đang được xây dựng bên sông Hàn ở phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Ông phân tích, việc tập trung trung tâm hành chính, gia tăng dân cư và cán bộ, cùng các yếu tố phát triển kinh tế – xã hội khiến nhu cầu hạ tầng tăng nhanh. Đây là những đặc điểm hoàn toàn mới mà Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu.

Theo đó, Sở Xây dựng đang nghiên cứu tổng hòa nhiều giải pháp về pháp lý, kỹ thuật và phân bổ lại không gian đô thị. Thành phố cũng tính đến việc phân bổ lại nơi làm việc, phân tán hợp lý các chức năng đô thị hoặc áp dụng các biện pháp điều chỉnh phù hợp khác.

"Mục tiêu là tạo sự hài hòa giữa các phân khu, tập trung về phía Nam, từ đó cân đối di cư, phân bổ dân số và giảm áp lực lên hạ tầng" - ông Nam cho hay.





