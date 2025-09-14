HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng dự tính tăng giá thuê chung cư xã hội gấp 3–4 lần

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng dự kiến điều chỉnh giá thuê chung cư xã hội thuộc tài sản công, tăng trung bình 3–4 lần trong giai đoạn 2026–2030

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo lấy ý kiến đối với phương án điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn.

Theo dự thảo, giá thuê mới dự kiến tăng trung bình từ 3–4 lần so với hiện nay, áp dụng theo lộ trình 5 năm (2026–2030). Cụ thể, năm 2026 giá chỉ tăng khoảng 30–40% để người dân có thời gian thích nghi; đến năm 2028 mức giá tăng dần lên gấp 2–2,5 lần; và đến năm 2030 mới đạt mức tính toán đầy đủ.

Trong tổng số 42 khu chung cư xã hội, có 36 khu sẽ áp dụng lộ trình tăng giá; những khu nhà xuống cấp chờ phá dỡ hoặc vừa xác định giá thuê gần đây sẽ chưa điều chỉnh.

Đà Nẵng dự tính tăng giá thuê chung cư xã hội gấp 3–4 lần theo lộ trình 5 năm- Ảnh 1.

Theo phương án điều chỉnh, khu chung cư An Cư 5 (phường Sơn Trà) sẽ tăng giá thuê, từ gần 4.000 đồng/m2 lên thành gần 17.000 đồng/m2 trong năm 2030

Một số khu dự kiến tăng giá mạnh nhất gồm: Khu chung cư Nam Tuyên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) từ 5.629 đồng/m² hiện nay lên 33.410 đồng/m² vào năm 2030, tăng gần 6 lần; Khu chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông (phường Sơn Trà) từ 15.000 đồng/m² lên 44.590 đồng/m²; Khu chung cư 11 tầng Phong Bắc (Cẩm Lệ) từ 14.000 đồng/m² lên 44.670 đồng/m² và khu nhà ở cán bộ Bệnh viện Ung thư từ 16.900 đồng/m² lên 51.370 đồng/m².

Theo Sở Xây dựng, phần lớn chung cư xã hội vẫn áp dụng mức giá thuê xác định từ thời điểm bàn giao, chưa tính chi phí bảo trì. Nguồn thu vì thế quá thấp, không đủ trang trải duy tu, khiến nhiều hạng mục lớn như thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy phải dùng ngân sách thành phố để chi trả.

Việc điều chỉnh giá thuê nhằm tính đúng, tính đủ theo quy định pháp luật, giảm gánh nặng cho ngân sách và thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiên cứu dự thảo, gửi góp ý về sở trước ngày 25-9 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tin liên quan

Đà Nẵng định giá lại đất một phần siêu dự án Cocobay

Đà Nẵng định giá lại đất một phần siêu dự án Cocobay

(NLĐO) - Đà Nẵng mời tư vấn định giá đất dự án Cocobay, làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính phát sinh

Đà Nẵng mở bán hơn 300 căn hộ nhà ở xã hội, giá từ hơn 700 triệu đồng/căn

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo mở bán căn hộ thuộc dự án chung cư nhà ở xã hội khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside.

Đấu giá thành công lô cát nạo vét "khủng" ở Đà Nẵng, thu về 49 tỉ đồng

(NLĐO) - Một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM đã đấu giá trúng 2 lô cát nạo vét tại Đà Nẵng với số tiền trúng đấu giá hơn 49 tỉ đồng.

Đà Nẵng chung cư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo