HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đấu giá thành công lô cát nạo vét "khủng" ở Đà Nẵng, thu về 49 tỉ đồng

Trần Thường

(NLĐO) - Một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM đã đấu giá trúng 2 lô cát nạo vét tại Đà Nẵng với số tiền trúng đấu giá hơn 49 tỉ đồng.

Ngày 4-9, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là BQL dự án giao thông Quảng Nam, thuộc UBND TP Đà Nẵng), cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá đợt 2 đối với khối lượng cát nạo vét dự án khơi thông sông Cổ Cò.

Đấu giá thành công lô cát nạo vét "khủng" ở Đà Nẵng, thu về 49 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bãi chứa cát nạo vét sông Cổ Cò

Trước đó, BQL dự án giao thông Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá vật liệu cát đổ nền sau nạo vét, dự án "Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An" (gọi tắt là dự án khơi thông sông Cổ Cò).

Theo đó, tài sản trúng đấu giá là 344.000 m3 cát thuộc 2 lô tại bãi B1 và bãi B3. Tổng số tiền trúng đấu giá hơn 49,7 tỉ đồng.

Khách hàng trúng đấu giá là Công ty CP đầu tư và xây dựng 40 (địa chỉ tại phường Bình Thạnh, TP HCM).

Theo BQL dự án giao thông Quảng Nam, tổng khối lượng nạo vét theo thiết kế dự án khơi thông sông Cổ Cò khoảng 1,3 triệu m3. Tổng khối lượng cát hút được đến thời điểm này hơn 700.000 m3, bán đợt 1 được 344.000 m3, số còn lại chuẩn bị bán.

Hiện nay, dự án nạo vét đang tạm dừng do vướng mặt bằng thi công và bãi chứa cát đầy, không thể chứa cát sau nạo vét.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã đưa toàn bộ khối lượng cát nạo vét được ra đấu giá nhưng sau nhiều lần mở thầu không có đơn vị nào tham gia. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam đã chia ra từng lô nhỏ và đấu giá thành công đợt 1 như đã nêu trên.

Tin liên quan

Chủ tịch Đà Nẵng: Thi đua yêu nước là động lực xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc

Chủ tịch Đà Nẵng: Thi đua yêu nước là động lực xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc

(NLĐO) - Tại Đại hội Thi đua yêu nước, Đà Nẵng đã vinh danh 394 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Đà Nẵng: Sau đăng ký thành lập doanh nghiệp, người dân phản ánh nhận loạt cuộc gọi "lạ"

(NLĐO) - Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, không cử công chức liên hệ doanh nghiệp qua điện thoại hay mạng xã hội

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng

(NLĐO) - Tập đoàn FVG khởi công 2 dự án lớn trên cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang ở TP Đà Nẵng

ban quản lý dự án Đà Nẵng Quảng Nam sông Cổ Cò Hội An nạo vét sông Cổ Cò
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo