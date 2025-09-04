Ngày 4-9, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là BQL dự án giao thông Quảng Nam, thuộc UBND TP Đà Nẵng), cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá đợt 2 đối với khối lượng cát nạo vét dự án khơi thông sông Cổ Cò.

Bãi chứa cát nạo vét sông Cổ Cò

Trước đó, BQL dự án giao thông Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá vật liệu cát đổ nền sau nạo vét, dự án "Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An" (gọi tắt là dự án khơi thông sông Cổ Cò).

Theo đó, tài sản trúng đấu giá là 344.000 m3 cát thuộc 2 lô tại bãi B1 và bãi B3. Tổng số tiền trúng đấu giá hơn 49,7 tỉ đồng.

Khách hàng trúng đấu giá là Công ty CP đầu tư và xây dựng 40 (địa chỉ tại phường Bình Thạnh, TP HCM).

Theo BQL dự án giao thông Quảng Nam, tổng khối lượng nạo vét theo thiết kế dự án khơi thông sông Cổ Cò khoảng 1,3 triệu m3. Tổng khối lượng cát hút được đến thời điểm này hơn 700.000 m3, bán đợt 1 được 344.000 m3, số còn lại chuẩn bị bán.

Hiện nay, dự án nạo vét đang tạm dừng do vướng mặt bằng thi công và bãi chứa cát đầy, không thể chứa cát sau nạo vét.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã đưa toàn bộ khối lượng cát nạo vét được ra đấu giá nhưng sau nhiều lần mở thầu không có đơn vị nào tham gia. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam đã chia ra từng lô nhỏ và đấu giá thành công đợt 1 như đã nêu trên.