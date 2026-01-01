HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đà Nẵng: Giải cứu nạn nhân bị "bắt cóc online", ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu một cô gái 20 tuổi bị các đối tượng thao túng tâm lý.

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời giải cứu một nạn nhân trong vụ "bắt cóc online", đồng thời ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng.

Đà Nẵng: Giải cứu nạn nhân bị "bắt cóc online", ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng chặn đứng vụ việc bắt cóc online (Ảnh Cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, ngày 31-12, gia đình em T.N.Y.N. (20 tuổi, ở xã Xuân Phú) trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng về việc nghi ngờ em bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, ép lập sổ tiết kiệm online để chứng minh "năng lực tài chính".

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức truy xét nóng, xác định vị trí nạn nhân và giải cứu thành công tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cẩm Lệ.

Lực lượng công an cũng phối hợp với hệ thống ngân hàng ngăn chặn mọi giao dịch liên quan, bảo toàn tài sản cho nạn nhân.

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo không chỉ yêu cầu lập sổ tiết kiệm online mà còn dụ nạn nhân tải các ứng dụng vay tiền, sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký khoản vay từ 10 - 20 triệu đồng, sau đó ép chuyển tiền ngay.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của công an, toàn bộ thủ đoạn này đã bị chặn kịp thời, nạn nhân được bảo vệ an toàn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ nhóm lừa đảo liên quan đến vụ "bắt cóc online" và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng.

Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic"

Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic"

(NLĐO)- Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain

Bắt giam 2 lãnh đạo công ty Kiên Cường Phát "vẽ" dự án ở Đồng Nai, lừa đảo gần 100 tỉ

(NLĐO) - Giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH bất động sản Kiên Cường Phát "vẽ" dự án, chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Bắt "trùm" lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tiền của hơn 1.000 người

(NLĐO)- Từ tháng 5-2025 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước

