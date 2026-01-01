HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic"

Tr.Đức

(NLĐO)- Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain

Sáng 1-1, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Triệt phá chuyên án lừa đảo tiền ảo Gemholic tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Website các đối tượng lập lên để lừa đảo các nhà đầu tư

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã xác định các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên "Gemholic", lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain.

Các đối tượng quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư.

Từ ngày 3-4-2023 đến ngày 5-4-2023, nhóm tội phạm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương khoảng hơn 39,1 tỉ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic" - Ảnh 1.

4 đối tượng bị khởi tố

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng. Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.

Theo Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án "Gemholic", mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng

Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng triệt phá chuyên án đa cấp tiền ảo DRK, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên tới khoảng 2.000 tỉ đồng.

Quảng Trị chặn đứng lô 500 máy đào tiền ảo nhập lậu

(NLĐO) - Lô hàng gồm 500 máy đào tiền điện tử, trị giá khoảng 10 tỉ đồng được vận chuyển trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị

Đường dây tiền ảo TOSI chiếm đoạt 90 tỉ đồng, giăng bẫy hơn 8.000 người

(NLĐO) – Từ dự án “ma” mang tên tiền ảo TOSI, nhóm đối tượng thu hút hàng nghìn người, rồi âm thầm gom hơn 90 tỉ đồng bỏ trốn.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao sàn giao dịch đồng tiền ảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo