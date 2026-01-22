HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đà Nẵng công khai danh sách 7 hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể

B.Vân

(NLĐO) - Các hội quần chúng mà TP Đà Nẵng xem xét giải thể phần lớn không còn hoạt động, không liên hệ được

Ngày 22-1, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã công khai danh sách 7 hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các hội gồm: Ban Liên lạc cựu quân tình nguyện Việt – Lào tỉnh Quảng Nam; Hội Nữ hộ sinh TP Đà Nẵng; Hội Chăm sóc sa sút trí tuệ TP Đà Nẵng; Hội Ngoại khoa TP Đà Nẵng; Hội Phát triển sáng tạo TP Đà Nẵng; Hội Thương gia TP Đà Nẵng; Hiệp hội các nhà đầu tư TP Đà Nẵng.

Theo Sở Nội vụ, phần lớn các hội nêu trên không liên hệ được, không có thông tin về hoạt động trong thời gian dài. Riêng Hội Thương gia TP Đà Nẵng có chủ tịch hội đã định cư ở nước ngoài.

Đà Nẵng công khai danh sách 7 hội quần chúng xem xét giải thể - Ảnh 1.

Trong số 7 hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể có 1 hội thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, còn lại ở TP Đà Nẵng cũ

Việc công khai thông tin các hội thuộc diện xem xét giải thể được thực hiện căn cứ Nghị định số 126 của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc sắp xếp, rà soát các hội quần chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công khai, nếu phát sinh ý kiến, kiến nghị, khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan, các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo. Hết thời hạn trên, nếu không có ý kiến, UBND TP Đà Nẵng sẽ tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định.

Tin liên quan

Chủ đầu tư The Pearl Hội An ở Đà Nẵng bị xử phạt 389 triệu đồng

Chủ đầu tư The Pearl Hội An ở Đà Nẵng bị xử phạt 389 triệu đồng

(NLĐO) - Công ty CP Tri Việt Hội An bị xử phạt hành chính do nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Gặp nạn trên đường đèo, du khách Đức xúc động cảm ơn Công an Đà Nẵng

(NLĐO) - Ngày 21-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã A Vương vừa hỗ trợ một nam du khách người Đức bị tai nạn trong lúc đi du lịch.

Chiếc nhẫn kim cương “đi lạc” ở sân bay Đà Nẵng và cái kết khiến hành khách xúc động

(NLĐO) - Làm rơi nhẫn kim cương tại sân bay và chỉ phát hiện khi máy bay đã cất cánh, một nữ hành khách sau đó bất ngờ nhận lại được tài sản

