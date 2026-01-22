Ngày 22-1, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã công khai danh sách 7 hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các hội gồm: Ban Liên lạc cựu quân tình nguyện Việt – Lào tỉnh Quảng Nam; Hội Nữ hộ sinh TP Đà Nẵng; Hội Chăm sóc sa sút trí tuệ TP Đà Nẵng; Hội Ngoại khoa TP Đà Nẵng; Hội Phát triển sáng tạo TP Đà Nẵng; Hội Thương gia TP Đà Nẵng; Hiệp hội các nhà đầu tư TP Đà Nẵng.

Theo Sở Nội vụ, phần lớn các hội nêu trên không liên hệ được, không có thông tin về hoạt động trong thời gian dài. Riêng Hội Thương gia TP Đà Nẵng có chủ tịch hội đã định cư ở nước ngoài.

Trong số 7 hội quần chúng thuộc diện xem xét giải thể có 1 hội thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, còn lại ở TP Đà Nẵng cũ

Việc công khai thông tin các hội thuộc diện xem xét giải thể được thực hiện căn cứ Nghị định số 126 của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc sắp xếp, rà soát các hội quần chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công khai, nếu phát sinh ý kiến, kiến nghị, khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan, các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo. Hết thời hạn trên, nếu không có ý kiến, UBND TP Đà Nẵng sẽ tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định.