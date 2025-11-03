HĐND TP Đà Nẵng đề nghị làm rõ việc bố trí toà nhà Dinh thự Pháp làm trụ sở công an phường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

HĐND TP Đà Nẵng đề nghị làm rõ việc bố trí toà nhà Dinh thự Pháp làm trụ sở công an phường

B.Vân

(NLĐO) - Theo Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, cử tri và dư luận thành phố có ý kiến cần cân nhắc việc bố trí toà nhà kiến trúc Pháp làm trụ sở công an phường

Ngày 3-11, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng có văn bản gửi UBND thành phố đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc bố trí trụ sở làm việc cho Công an phường trên địa bàn.

Thường trực HĐND thành phố cho biết, cử tri và dư luận có ý kiến cần cân nhắc việc sử dụng cơ sở nhà đất số 1 Pasteur một cách phù hợp nhằm bảo tồn các công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị hiếm hoi còn lại của thành phố. 

Đây là công trình có kiến trúc Pháp, là dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ đã được UBND thành phố xác định là công trình kiến trúc có giá trị của thành phố.

- Ảnh 1.

Cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur là công trình có kiến trúc Pháp

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành làm rõ sự phù hợp về công năng sử dụng, quy mô, kiến trúc của cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur khi bố trí làm trụ sở làm việc của Công an phường Hải Châu, đảm bảo các quy định, trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng các công trình kiến trúc có giá trị. 

Thường trực HĐND TP cũng đề nghị thành phố nên ưu tiên xem xét bố trí nhà, đất này phục vụ cho lĩnh vực văn hoá.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố báo cáo tình hình rà soát, bàn giao các khu đất, nhà công đang quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng, để sớm sắp xếp cho các đơn vị có nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, ngày 28-10, UBND thành phố thống nhất chủ trương bố trí cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các đơn vị hành chính cho Công an phường Hải Châu và Cẩm Lệ làm trụ sở làm việc. 

Cụ thể, Công an phường Hải Châu được đề xuất sử dụng cơ sở số 1 Pasteur (trụ sở cũ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố) và Công an phường Cẩm Lệ tại cơ sở số 92 Nguyễn Nhàn (trụ sở các đơn vị sự nghiệp cũ thuộc UBND phường Cẩm Lệ).

Cơ sở nhà đất tại số 1 Pasteur, phường Hải Châu có diện tích đất 2.013 m² và diện tích nhà 2.159,9 m².

Tin liên quan

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

(NLĐO) – Một ngôi làng ở TP Đà Nẵng bị lũ quét làm sập, hư hỏng 16 ngôi nhà. Rất may người dân đã được chính quyền sơ tán kịp thời.

Dân Đà Nẵng đập cửa, gọi nhau đưa ô tô đi tránh lụt lúc rạng sáng

(NLĐO) – Giữa cơn mưa xối xả rạng sáng, người dân vùng trũng Đà Nẵng phải đập cửa tri hô nhau đưa ô tô chạy lên điểm cao để tránh ngập.

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

(NLĐO) – TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỉ cho 72 xã phường để khắc phục hậu quả do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025.

công an Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo