HĐND TP Đà Nẵng đề nghị làm rõ việc bố trí toà nhà Dinh thự Pháp làm trụ sở công an phường

Ngày 3-11, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng có văn bản gửi UBND thành phố đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc bố trí trụ sở làm việc cho Công an phường trên địa bàn.



Thường trực HĐND thành phố cho biết, cử tri và dư luận có ý kiến cần cân nhắc việc sử dụng cơ sở nhà đất số 1 Pasteur một cách phù hợp nhằm bảo tồn các công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị hiếm hoi còn lại của thành phố.

Đây là công trình có kiến trúc Pháp, là dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ đã được UBND thành phố xác định là công trình kiến trúc có giá trị của thành phố.

Cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur là công trình có kiến trúc Pháp

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành làm rõ sự phù hợp về công năng sử dụng, quy mô, kiến trúc của cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur khi bố trí làm trụ sở làm việc của Công an phường Hải Châu, đảm bảo các quy định, trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng các công trình kiến trúc có giá trị.

Thường trực HĐND TP cũng đề nghị thành phố nên ưu tiên xem xét bố trí nhà, đất này phục vụ cho lĩnh vực văn hoá.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố báo cáo tình hình rà soát, bàn giao các khu đất, nhà công đang quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng, để sớm sắp xếp cho các đơn vị có nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, ngày 28-10, UBND thành phố thống nhất chủ trương bố trí cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các đơn vị hành chính cho Công an phường Hải Châu và Cẩm Lệ làm trụ sở làm việc.

Cụ thể, Công an phường Hải Châu được đề xuất sử dụng cơ sở số 1 Pasteur (trụ sở cũ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố) và Công an phường Cẩm Lệ tại cơ sở số 92 Nguyễn Nhàn (trụ sở các đơn vị sự nghiệp cũ thuộc UBND phường Cẩm Lệ).

Cơ sở nhà đất tại số 1 Pasteur, phường Hải Châu có diện tích đất 2.013 m² và diện tích nhà 2.159,9 m².

