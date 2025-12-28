Ban lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) vừa tổ chức buổi gặp và xin lỗi gia đình cháu H.T.H (có bố là người nước ngoài, mẹ là người Việt Nam).

Cháu H. là học sinh lớp 1 của trường này và gặp sự cố tại hồ bơi trong khuôn viên nhà trường, tử vong vào ngày 1-8.

Buổi gặp giữa nhà trường và gia đình được tổ chức trong sáng 27-12, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục.

Theo gia đình cháu H, ngày 1-8, cháu nhập học tại trường. Sau giờ ngủ trưa, cháu ra khu vui chơi rồi xuống khu vực hồ bơi. Trong lúc đi theo quả bóng, cháu gặp sự cố. Dù được giáo viên phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill tổ chức gặp mặt và xin lỗi gia đình học sinh

Trong thông cáo báo chí, Trường Sky-Line Hill thừa nhận có thiếu sót trong công tác quản lý học sinh và giám sát khu vực hồ bơi dẫn đến tai nạn thương tâm, gây tổn thất tinh thần lớn cho gia đình nạn nhân.

Đại diện gia đình cũng cho biết nhà trường đã chính thức gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định việc xin lỗi không nhằm miễn trừ trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm quản lý, do sự việc xảy ra trong thời gian tổ chức hoạt động cho học sinh.

Nhà trường cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý theo quy định; công khai kết quả rà soát nội bộ, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan. Đồng thời, trường sẽ áp dụng các quy trình an toàn bắt buộc như tăng cường giám sát hồ bơi, bố trí nhân sự cứu hộ đạt chuẩn, lắp đặt hệ thống camera và thực hiện kiểm đếm học sinh trước, trong và sau các hoạt động.

Bên cạnh đó, Trường Sky-Line Hill khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra, không che giấu, không làm sai lệch thông tin và không cản trở quá trình xác minh của cơ quan chức năng cũng như gia đình.

Lãnh đạo nhà trường nhìn nhận đây là bài học đắt giá, không chỉ đối với Sky-Line Hill mà còn là cảnh báo đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động cho trẻ em.

Tại buổi gặp, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan; đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và nghiêm túc phê bình tập thể lãnh đạo nhà trường vì để xảy ra vụ việc đau lòng.

Gia đình và nhà trường thống nhất phối hợp triển khai Chương trình Quỹ thiện nguyện Baby Shark nhằm tưởng nhớ cháu H.T.H., với mục tiêu nâng cao nhận thức và hỗ trợ trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em tại khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam (cũ) trong dài hạn.

Chương trình được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, nhân văn và không ảnh hưởng đến các trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ dân sự đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định pháp luật.



