Thời sự

Đà Nẵng siết chặt tiến độ sắp xếp, điều động công chức cấp xã

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành việc điều động công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trước ngày 30-12 nhằm tối ưu hóa bộ máy chính quyền cơ sở.

UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát và điều chuyển công chức cấp xã nhằm tối ưu hóa bộ máy chính quyền cơ sở.

Theo yêu cầu từ UBND thành phố, các xã, phường có số lượng công chức dôi dư phải chủ động phối hợp với những đơn vị đang thiếu hụt trên cùng địa bàn cấp huyện trước đây hoặc khu vực lân cận để thực hiện điều động.

Mỗi đơn vị thuộc diện này cần điều chuyển ít nhất từ 1 đến 2 nhân sự với thời hạn làm việc 12 tháng. Để đảm bảo tính linh hoạt, ngoài danh sách vị trí việc làm do Sở Nội vụ cung cấp, các địa phương được quyền chủ động đề xuất điều động dựa trên nhu cầu thực tế của nơi tiếp nhận.

Đà Nẵng siết chặt sắp xếp nhân sự cấp xã trước thời hạn 30 - 12 - Ảnh 1.

Công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Phường này đang thiếu đến 20 công chức

Toàn bộ quá trình rà soát và luân chuyển nhân sự phải hoàn tất trước ngày 30-12. Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thành ủy và UBND thành phố về kết quả thực hiện.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Nội vụ làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tham mưu báo cáo tổng thể, nhằm đảm bảo công tác sắp xếp đội ngũ công chức cấp xã đạt chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Theo Sở Nội vụ, toàn TP Đà Nẵng hiện có 28 xã, phường thiếu 170 cán bộ, công chức so với định mức quy định.

Một số địa phương thiếu hụt lớn như phường Hòa Khánh thiếu 20 công chức, phường Liên Chiểu thiếu 19 công chức, xã Tân Hiệp thiếu 19 công chức; các xã, phường còn lại thiếu từ 3 đến 9 công chức mỗi đơn vị.

Thời gian qua, 6 sở, ngành của thành phố đã tăng cường hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức xuống trực tiếp hỗ trợ các xã, phường.


